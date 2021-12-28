Як користуватися поштоматами “Нової пошти”: інструкція

Українці можуть замовляти посилки з доставкою в поштомати. Пропнуємо ознайомитися, як правильно користуватися поштоматами “Нової пошти”.

Потрібно пам’ятати, що посилка зберігається в поштоматі тільки 3 дні, а забрати речі з комірки можна тільки після повної оплати і товару, і самої доставки. Крім того, для отримання посилки знадобиться смартфон із GPS і встановленим додатком поштового оператора.

Як користуватися поштоматами

Про правила та обмеження при користуванні поштоматами нагадали в пресслужбі “Нової пошти”.

Зокрема, доставка в поштомат працює далеко не для всіх посилок:

відправлення має бути повністю оплаченим;

вага має бути до 20 кг;

оголошена вартість не може бути вищою за 6000 грн;

максимальні габарити – 40х60х30 см.

посилка зберігається в поштоматі 3 дні, після чого ще на 7 днів перевозиться до найближчого відділення.

Як забрати посилку. Покрокова інструкція

При оформленні доставки замість номера відділення потрібно вказати номер поштомата. Важливо переконатися, що у вас є доступ до пристрою. Деякі поштомати розташовані на перших поверхах звичайних багатоповерхівок, і туди пускають тільки мешканців будинку.

Коли посилка буде в поштоматі, вам надійде повідомлення про її прибуття.

Після отримання повідомлення обов’язково потрібно сплатити за послугу. Це можна зробити через додаток “Нової пошти” для смартфонів або на сайті компанії в розділі “Трекінг”.

Щоб відкрити комірку, потрібно прийти до поштомата зі смартфоном, увімкнути GPS і запустити додаток “Нової пошти”. Без увімкненого GPS програма може “не зрозуміти”, що ви перебуваєте біля поштомата та не надати потрібні функції.

У додатку потрібно зайти в розділ “Мої відправлення”. Якщо у вашому списку не одна посилка, оберіть саме ту, яку збираєтеся забрати.

Відкривши експрес-накладну потрібної посилки, натисніть на кнопку “Відкрити комірку”.

Після цього можна забирати посилку і перевіряти її. Якщо в порядку, відзначте в додатку, що посилка отримана.

Якщо ви випадково закрили комірку, не дістаючи з неї посилку, в додатку можна буде натиснути кнопку “Відкрити комірку повторно”.

Про це NNS дізнався з повідомлення “Обозреватель”