Втратила актуальність: яка клавіша на клавіатурі більше не потрібна

Експерти розповіли, яка клавіша на клавіатурі практично більше не потрібна сучасним користувачам.

Про це NNS дізнався з повідомлення internetua.

Комп’ютери та ноутбуки стали невід’ємною частиною життя сучасної людини. І щоб працювати з ними було легко та швидше, потрібно знати комбінації кнопок на клавіатурі. Але не всі вони однаково актуальні.

Йдеться про кнопку F1, яка розташована у верхній частині клавіатури. Якщо 10 років тому, як вважають експерти, вона була дуже корисною, то зараз практично не виконує свого функціоналу і користувачі ПК спокійно можуть обходитися без неї.

Причиною цього є те, що клавіша F1 відповідає за довідку, тобто під час запуску певної програми та натискання F1 перед вами відкриється інформація про програму.

Але зараз, як правило, цією кнопкою не користуються, тому що більш детальну інформацію про певний софт можна отримати через пошукову систему Google і вона буде більш доступною і зрозумілою.

Крім того, при натисканні на F1 користувач, швидше за все, побачить відкриту пошукову систему компанії Microsoft із запитом на отримання довідки про ту чи іншу програму, а якщо відсутній інтернет, то взагалі не отримає жодної інформації.

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