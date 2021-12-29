Червона ікра: кому може нашкодити, як обирати та зберігати

Червона ікра вважається корисним продуктом, а ще це традиційний делікатес на новорічному столі українців.

Але виявляється, їсти її радять не усім. Кому саме слід відмовитися від ікри лосося, а також про те, як правильно зберігати продукт, щоб не нашкодити своєму здоров’ю повідомляє NNS з посиланням на РБК-Україна.

Користь червоної ікри

Багато хто знає, що червона ікра збагачена вітамінами A, C і D, а також великою кількістю мінералів і фолієвою кислотою. Продукт багатий і жирними кислотами омега-3, які є корисними для здоров’я очей і функції мозку, а також для загального самопочуття імунної системи.

Омега-3 також знижує ризик раку молочної залози, товстої кишки та передміхурової залози, а ще забезпечує захист від інсульту та інфаркту.

Через високий вміст гемоглобіну експерти рекомендують включати ікру в раціон людям, які відновлюються після операції та хімієтерапії.

Кому ікра може нашкодити?

Червону ікру небезпечно їсти алергікам і людям, які страждають на цукровий діабет другого типу, ожиріння та хворобу нирок.

Експерти також наголошують: якщо вживати по столовій ложці червоної ікри протягом тривалого часу, то є загроза виникнення сольового навантаження, що особливо небезпечно для людей, які страждають від високого тиску.

В ідеалі, якщо на вашому новорічному столі буде присутня червона ікра, то постарайтеся забрати інші продукти з високим вмістом солі: мариновані продукти, копчену ковбасу. Також важливо їсти більше овочів та фруктів.

Людям з хворобами серця дієтологи також радять звернутися до сімейного лікаря перед вживанням червоної ікри.

До речі, якщо ви на дієті, то забудьте про стандартні бутерброди з червоною ікрою, намазаною на батон з маслом. Краще замініть пшеничний хліб на шматочок цільнозернового, або взагалі – на варене яйце. Замість вершкового масла візьміть крем-сир або авокадо.

Скільки можна зберігати ікру, щоб не отруїтися?

Після відкриття ємності з ікрою термін її зберігання в холодильнику залежить від кількості бактерій, які потрапили в продукт.

Тому спеціалісти радять не їсти ложкою ікру безпосередньо з баночки. І не допускайте, щоб шматочки їжі, наприклад, хлібні крихти, потрапляли в ємність з делікатесом.

Зазвичай ікра у відкритій банці в холодильнику може стояти близько одного тижня. Але обов’язково прочитайте на етикетці купованого вами продукту термін придатності та вимоги до зберігання і дотримуйтеся їх.

Але знайте: ікра, залишена на новорічному столі при кімнатній температурі, вже на вечір 1 січня буде зіпсованою!

Тому якщо згадали про неї лише вранці та надумали поставити до холодильника “до кращих часів”, то краще цього не робіть. Ліпше або викиньте ікру, або з’їжте (якщо від моменту відкриття ємності пройшло не більше 10 годин).

Як розпізнати фальсифіковану ікру?

У справжній ікрі на упаковці повинен бути вказаний виробник і імпортер. Ікру російського і білоруського виробництва, яка останнім часом “зафіксована” в Україні, краще не купувати, бо зазвичай отримаєте звичайнісінький фальсифікат.

Також обов’язковою умовою є український текст на етикетці.

Ще пам’ятайте! Найбільше підробленої червоної ікри продають на вулицях і в інтернеті. Тому найкраще купувати продукт у супермаркетах.