9 фактів про яйця: чим відрізняються коричневі від білих

Чим коричневі яйця відрізняються від білих, які яйця можна назвати дієтичними, чи дійсно холестерин в яйцях особливо небезпечний – 9 фактів про яйця.

1. Яйця корисні і поживні – 9 фактів про яйця

В середньому куряче яйце містить 80 кілокалорій. За калорійністю воно еквівалентно яблуку середнього розміру, половині банана, 100 грамам яловичого язика або курячих стегон.

Крім того, в яйцях містяться цінні вітаміни, мікроелементи і білок. Вживання в їжу яєць не тільки забезпечує енергією, але і позитивно позначається на стані волосся, зору і всього організму.

2. Холестерин в яйцях

Холестерин в яйцях не так небезпечний, як прийнято вважати – він міститься тільки в жовтку і врівноважується лецитином (речовина, також міститься в яйцях і допомагає переробляти холестерин і жири).

3. Їсти сирі яйця небезпечно

Смачний гоголь-моголь може принести неприємні наслідки у вигляді сальмонельозу. Небезпечна бактерія часто знаходиться в сирих яйцях і гине при тепловій обробці. Також важливо ретельно мити яйця і не допускати попадання мікробів з поверхні шкаралупи в яєчну масу.

4. Скільки яєць приносить курка

У середньому, курка-несучка приносить приблизно 250 – 300 яєць на рік. Щоб знести одне яйце їй потрібно близько доби.

5. Білі яйця так само корисні, як і коричневі

Всупереч поширеному міфу про виняткову користь і смакові якості коричневих яєць в порівнянні з білими, останні нітрохи не гірше. Різниця полягає лише в породі курей, які несуть ці самі яйця. Колір шкаралупи залежить від масті несучки – у рябих яйця коричневі і бежеві, а білі кури несуться білими яйцями. Колір жовтка залежить тільки від дієти курки.

6. Де найбільше споживають яйця

Японія – світовий лідер по споживанню курячих яєць. В середньому, кожен житель країни щодня з’їдає по одному яйцю.

7. Дієтичні яйця корисніше столових.

Класифікація яєць на дієтичні і столові залежить від їх свіжості. Дієтичними вважаються яйця, які зберігалися при позитивній температурі не більше 7 діб після знесення. Столові можуть зберігатися до 25 діб. Дієтичні, в свою чергу, діляться на добірні (від 65 грамів) і яйця I (не менше 55 грамів) і II (не менше 45 грамів) категорій.

8. Як впливає термічна обробка на засвоєння яєць

Чим довше яйце піддавалося термічній обробці, тим важче воно засвоюється. Яйце, зварене круто перетравиться організмом приблизно за три години. Саме тому круті яйця краще не їсти перед сном.

9. Як визначити свіжість яйця

Щоб визначити свіжість яйця можна опустити його в чашу з холодною водою. Чим свіжіше яйце, тим меншого розміру його повітряна камера, значить, яйце потоне. У той же час, несвіже яйце спливе на поверхню, таке яйце не бажано вживати в їжу.

Про це NNS дізнався з повідомлення market.korupciya.com

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