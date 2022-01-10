Від якого вірусу не врятує антисептик?

З появою корона вірусу антисептик став незмінною складовою нашого життя. Він дозволяє дезінфікувати руки і мінімізувати ризик зараження COVID-19. Але є одна інфекція, яку не вбиває спиртовий гель

Як зазначається, йдеться про норовірус, який викликає гостру кишкову інфекцію. Його важче вивести з рук, якщо був контакт з вірусом, і експерти в галузі охорони здоров’я попереджають, що дезінфікуючий засіб для рук часто не в змозі видалити всі частинки зі шкіри. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Новости Ю.

Натомість вони кажуть, що тепла вода з милом і ретельне миття протягом принаймні 20 секунд — це найкращий спосіб захистити себе від норовірусу.

Утім, вказується, що антисептик слід використовувати під час перебування на вулиці, щоб убезпечити себе та інших від COVID, грипу та застуди.

“Норовірус був на нижчому рівні, ніж зазвичай. Протягом пандемії він з меншою швидкістю поширювався між людьми в суспільстві, але оскільки обмеження послабилися, ми спостерігаємо збільшення випадків у всіх вікових групах. Як і у випадку з коронавірусом, миття рук дуже важливо, щоб допомогти зупинити поширення цієї помилки, але пам’ятайте, що на відміну від COVID-19 спиртові гелі не вбивають норовірус, тому мило та тепла вода найкраще підходять”, — сказала лікарка Леслі Ларкін з відділу шлунково-кишкових патогенів UKHSA.

Видання попереджає, що норовірус цьогоріч може вражати сильніше, оскільки імунна система не стикалася з ним протягом двох років. Більшість заражень норовірусом відбувається під час контакту з інфікованими людьми або забрудненими поверхнями, або під час вживання зараженої їжі та води.

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