Депресія у чоловіків та жінок різна – у чому причина

З’ясувалося, що великі депресивні розлади мають статеві відмінності. Вчені виявили зміни, які розташовані у різних частинах мозку для кожної статі. Саме тому депресія по-різному впливає на чоловіків та жінок.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті здоров’я.

Депресія у чоловіків і жінок різна

Група вчених з Університету Лаваля провела дослідження та виявила, чому депресія по-різному впливає на жінок та чоловіків. Вчені також визначили потенційний біомаркер депресії у жінок.

“Чоловіки та жінки страждають від депресії по-різному” – зазначив провідний автор дослідження Каролін Менар, професор медичного факультету Університету Лаваля та науковий співробітник Центру дослідження мозку CERVO.

Він додав, що у жінок захворювання трапляється вдвічі частіше. Також фахівці фіксують і помітно інші симптоми, а реакція на антидепресанти не така, як у чоловіків. Тож вони вирішили з’ясувати, чому так відбувається.

Новий біомаркер

Канадські вчені виявили розчинний Р-селектин у великих концентраціях у крові самок мишей із симптомами депресії.

Вони запропонували використовувати розчинний Р-селектин як біомаркер депресії. Його можна використовувати для скринінгу та діагностики цього розладу. Крім того, він підходить для виміру ефективності методів лікування такого стану.

Наразі вчені планують провести додаткові клінічні дослідження серед великої групи людей, щоб підтвердити надійність нового біомаркера.

Раніше дослідники з Іллінойського університету з’ясували, як за аналізом крові визначити депресію. Вони визначили біомаркер у тромбоцитах людини. Виявилося, що депресія узгоджується зі зниженим вмістом аденілатциклази – невеликої молекули всередині клітини.

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