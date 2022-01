7 побутових звичок із СРСР, які знову у тренді

Все нове — добре забуте старе. Те, що винайшли наші бабусі років 50 тому, знову актуально. 7 побутових звичок із СРС, які знову повернулися

Люди вигадували різні лайфхаки не від хорошого життя, а заради економії. А ми в нашу епоху загального споживання намагаємося жити більш свідомо. Та й економія теж нікому ще не заважала. NNS підготував 7 звичок із нашого радянського минулого, які знову увійшли до моди.

Авоськи

Ми їх називаємо екосумками чи шоперами. Багаторазову сумку для продуктів можна купити практично в будь-якому великому (і не дуже) мережевому супермаркеті. Свої шопери пропонують модні бренди, і коштувати ці самі авоськи можуть дуже недешево.

Купити багаторазову сумку варто з кількох причин. По-перше, це, якщо говорити про високе, зменшить кількість пластику на планеті. Адже частки полімерів знаходять навіть у нашій крові. По-друге, можна заощадити на пакетах.

DIY-засоби

Do It Yourself – тобто зроби сам. Раніше на засобах побутової хімії не те щоб економили, їх просто купити було вкрай складно. Тому віртуозно навчилися змішувати соду та перекис водню, лимонною кислотою виводили плями, а підлогу мили сіллю. Потім почався бум промтоварів. Чудо-кошти для прибирання раптом стали доступними. А зараз господині знову намагаються мінімізувати кількість побутової хімії та повертаються до витоків. Тим більше що суміш соди та оцту найчастіше справляється з поставленими завданнями анітрохи не гірше за розпіарені магазинні засоби.

Пошиття на замовлення

Купити пальто чи сукню за радянських часів було не так просто. По-перше, особливо нема за що, по-друге, ніде і нічого. З тканиною справи були трохи простіші, тому шили на замовлення або самі, або в ательє або у знайомих майстринь. Зараз ми робимо так само, але вже тому, що магазинний одяг у чомусь не влаштовує — матеріал не той, по фігурі не сідає, або просто вигадали ідеальну модель, а виробники одягу до такого ще не додумалися.

Це стосується не лише одягу — на замовлення роблять меблі, шиють взуття, навіть духи та креми роблять. Наші мами про таке могли лише мріяти.

Закрутки на зиму

Колись це було життєво необхідним. Нині плоди із власних шести соток у промислових масштабах заготовляють хіба що жителі сільських районів, у місті такої можливості просто немає. Але багато господинь теж роблять закрутки на зиму: купують у дачників овочі, яблука, ягоди, варять варення і навіть діляться рецептами екзотичних джемів, наприклад, з топінамбуру або з апельсинів з манго. Ну а що? Принаймні, так ти точно знаєш, що ти їси.

Домашня їжа

Коли тільки з’явилася можливість замовляти фастфуд на винос або з доставкою, багато хто користувався цим. Поїсти поза домом було в новинку і навіть вважалося ознакою якогось достатку. Зараз перекушування в кафе чи обід із напівфабрикатів — справа звичайна. Настільки, що нормальна домашня їжа іноді здається розкішшю, адже на неї часто нема ні часу, ні сил. Проте мода на здоровий спосіб життя диктує свої умови: треба правильно та якісно харчуватися. Доводиться готувати.

Друге життя старих речей

З улюбленої футболки можна зробити купу всяких корисних штук – ту ж авоську, наприклад, або декоративну наволочку. Віджиті своє речі за наявності вправності та фантазії можна перетворити на корисні та абсолютно нові. Наші мами теж вміли таке робити: штани чи пальта можна перелицювати, зі старої спідниці пошити дитячі штани, із сорочки — сукню для доньки. Однак вони робили це, тому що не мали іншого виходу. А ми так робимо, бо це цікаво, до того ж кожен хенд-мейд зараз у моді.

Раціональне використання продуктів

Дуже багато їжі пропадає. Її просто викидають. Наші батьки собі такого дозволити не могли, в епоху тотального дефіциту не до жиру. Усе з’їдали до останньої крихти. Будь-яка господиня знала, як з однієї курки приготувати кілька страв. Зараз поступово у наше життя цей тренд повертається: усвідомлене споживання входить у моду. І це не може не тішити — все більше людей розуміють, що не можна ставитися до своєї планети бездумно і споживчо, подібно до дітей, що дірвалися до цукерок.

