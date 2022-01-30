7 побутових звичок із СРСР, які знову у тренді

Все нове — добре забуте старе. Те, що винайшли наші бабусі років 50 тому, знову актуально. 7 побутових звичок із СРС, які знову повернулися
Люди вигадували різні лайфхаки не від хорошого життя, а заради економії. А ми в нашу епоху загального споживання намагаємося жити більш свідомо. Та й економія теж нікому ще не заважала. NNS підготував 7 звичок із нашого радянського минулого, які знову увійшли до моди.
- Авоськи
Ми їх називаємо екосумками чи шоперами. Багаторазову сумку для продуктів можна купити практично в будь-якому великому (і не дуже) мережевому супермаркеті. Свої шопери пропонують модні бренди, і коштувати ці самі авоськи можуть дуже недешево.
Купити багаторазову сумку варто з кількох причин. По-перше, це, якщо говорити про високе, зменшить кількість пластику на планеті. Адже частки полімерів знаходять навіть у нашій крові. По-друге, можна заощадити на пакетах.
- DIY-засоби
Do It Yourself – тобто зроби сам. Раніше на засобах побутової хімії не те щоб економили, їх просто купити було вкрай складно. Тому віртуозно навчилися змішувати соду та перекис водню, лимонною кислотою виводили плями, а підлогу мили сіллю. Потім почався бум промтоварів. Чудо-кошти для прибирання раптом стали доступними. А зараз господині знову намагаються мінімізувати кількість побутової хімії та повертаються до витоків. Тим більше що суміш соди та оцту найчастіше справляється з поставленими завданнями анітрохи не гірше за розпіарені магазинні засоби.
- Пошиття на замовлення
Купити пальто чи сукню за радянських часів було не так просто. По-перше, особливо нема за що, по-друге, ніде і нічого. З тканиною справи були трохи простіші, тому шили на замовлення або самі, або в ательє або у знайомих майстринь. Зараз ми робимо так само, але вже тому, що магазинний одяг у чомусь не влаштовує — матеріал не той, по фігурі не сідає, або просто вигадали ідеальну модель, а виробники одягу до такого ще не додумалися.
Це стосується не лише одягу — на замовлення роблять меблі, шиють взуття, навіть духи та креми роблять. Наші мами про таке могли лише мріяти.
- Закрутки на зиму
Колись це було життєво необхідним. Нині плоди із власних шести соток у промислових масштабах заготовляють хіба що жителі сільських районів, у місті такої можливості просто немає. Але багато господинь теж роблять закрутки на зиму: купують у дачників овочі, яблука, ягоди, варять варення і навіть діляться рецептами екзотичних джемів, наприклад, з топінамбуру або з апельсинів з манго. Ну а що? Принаймні, так ти точно знаєш, що ти їси.
- Домашня їжа
Коли тільки з’явилася можливість замовляти фастфуд на винос або з доставкою, багато хто користувався цим. Поїсти поза домом було в новинку і навіть вважалося ознакою якогось достатку. Зараз перекушування в кафе чи обід із напівфабрикатів — справа звичайна. Настільки, що нормальна домашня їжа іноді здається розкішшю, адже на неї часто нема ні часу, ні сил. Проте мода на здоровий спосіб життя диктує свої умови: треба правильно та якісно харчуватися. Доводиться готувати.
- Друге життя старих речей
З улюбленої футболки можна зробити купу всяких корисних штук – ту ж авоську, наприклад, або декоративну наволочку. Віджиті своє речі за наявності вправності та фантазії можна перетворити на корисні та абсолютно нові. Наші мами теж вміли таке робити: штани чи пальта можна перелицювати, зі старої спідниці пошити дитячі штани, із сорочки — сукню для доньки. Однак вони робили це, тому що не мали іншого виходу. А ми так робимо, бо це цікаво, до того ж кожен хенд-мейд зараз у моді.
- Раціональне використання продуктів
Дуже багато їжі пропадає. Її просто викидають. Наші батьки собі такого дозволити не могли, в епоху тотального дефіциту не до жиру. Усе з’їдали до останньої крихти. Будь-яка господиня знала, як з однієї курки приготувати кілька страв. Зараз поступово у наше життя цей тренд повертається: усвідомлене споживання входить у моду. І це не може не тішити — все більше людей розуміють, що не можна ставитися до своєї планети бездумно і споживчо, подібно до дітей, що дірвалися до цукерок.
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