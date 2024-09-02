Меморіал: вбиті росією. Валентина Пінчук, 60 років, Костянтинівка, серпень

Вбиті росією: Валентина Пінчук була акушеркою. Вона загинула внаслідок ворожого удару по житловому кварталу Костянтинівки.

Новини України – НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікують матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Валентина Пінчук

Життя Валентини Пінчук відібрала російська армія, обстрілявши Костянтинівку Донецької області.

Близько 12 години 24 серпня 2024 року ворог завдав удару по місту з артилерії. Мішенню для окупантів став житловий квартал. У результаті атаки пʼятеро людей дістали тілесні ушкодження, несумні з життям. Валентину Іванівну ще встигли доправити до лікарні, але там вона померла.

Валентині Пінчук було 60 років. Вона народилася на Донеччині. Працювала акушеркою акушерсько-гінекологічного відділення багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування Костянтинівської міської ради. Мала багато друзів. Ті, хто знав її, пригадують її надійною товаришкою, доброзичливою та порядною людиною.

«Добра та щира, із чудовим голосом і добрим серцем. Лагідна та завжди з усмішкою людина. Колеги шанували її за доброту, професійність та відданість своїй роботі. Світла та вічна пам’ять нашій колезі, фахівчині своєї справи», – зазначили в лікарні Костянтинівки

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/