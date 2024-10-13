13 жовтня на фронті: ворог активізувався на Придніпровському напрямку, найгарячіше на Курахівському

Повномасштабна війна в Україні триває вже дев’ятсот шістдесят третю добу. Розповідаємо про ситуацію 13 жовтня на фронті, успіхи ЗСУ і втрати окупантів.
Свіжі дані «Новини України – НСН» надають з посиланням на Генштаб ЗСУ.
13 жовтня на фронті – загальна ситуація
Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 186 бойових зіткнень.
За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ракетних ударів із застосуванням восьми ракет, а також 90 авіаударів, зокрема, скинув 158 КАБ. Крім цього, здійснив 4243 обстріли, з них 156 – із реактивних систем залпового вогню.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Річки, Катеринівка, Бунякине, Волфине, Будки, Шалигіне та Гудове Сумської області; Куп’янськ-Вузловий, Подоли, Ківшарівка, Кругляківка та Першотравневе Харківської області; Торське, Юр’ївка, Торецьк, Петрівка, Мирноград, Селидове, Рівнопіль, Богоявленка та Зелене Поле Донецької області; місто Запоріжжя та Мала Токмачка Запорізької області; Львове, Понятівка Херсонської області.
Ситуація на окремих напрямках
- На Куп’янському напрямку за добу відбулося 23 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Кучерівки, Колісниківки, Кругляківки, М’ясожарівки, Степової Новоселівки, Піщаного, Вишневого та Лозової.
- На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався просунутись уперед у бік Новомихайлівки, Греківки, Невського, Новосадового та Торського.
- На Сіверському напрямку українські захисники відбивали три штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки.
- На Краматорському напрямку окупанти атакували дев’ять разів у районах Калинівки, Часового Яру та Ступочок.
- На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 15 атак у районах Торецька та Щербинівки.
- На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Крутий Яр, Селидове, Новотроїцьке, Мирноград та Михайлівка.
- На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 47 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Ізмайлівки, Гірника, Курахівки, Желанного Другого, Цукуриного, Новодмитрівки, Новоселидівки, Георгіївки, Костянтинівки, Курахового, Зоряного, Дальнього та Антонівки.
- На Времівському напрямку противник здійснив чотири штурми наших позицій у районі Богоявленки. Активно залучав для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.
- На Оріхівському напрямку відбито одну ворожу атаку неподалік Роботиного.
- На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції дев’ять разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.
- На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
- На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію й авіацію по районах українських населених пунктів.
- Триває операція у Курській області.
Успіхи ЗСУ
Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.
За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили засіб ППО, шість районів зосередження озброєння і військової техніки та один польовий склад боєприпасів російських загарбників.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1300 осіб. Також українські воїни знешкодили 9 танків, 49 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, одну РСЗВ, два засоби ППО, 45 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 71 автомобіль та одиницю спеціальної техніки окупантів.
Втрати окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 668930 (+1300) осіб,
- танків ‒ 8971 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17876 (+49) од,
- артилерійських систем – 19410 (+29) од,
- РСЗВ – 1231 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 978 (+2) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16992 (+45),
- крилаті ракети ‒ 2619 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26584 (+71) од,
- спеціальна техніка ‒ 3435 (+1).
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