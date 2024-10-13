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Війна

13 жовтня на фронті: ворог активізувався на Придніпровському напрямку, найгарячіше на Курахівському

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Журналіст
13 жовтня на фронті: ворог активізувався на Придніпровському напрямку, найгарячіше на Курахівському

Повномасштабна війна в Україні триває вже дев’ятсот шістдесят третю добу. Розповідаємо про ситуацію 13 жовтня на фронті, успіхи ЗСУ і втрати окупантів.

Свіжі дані «Новини України – НСН» надають з посиланням на Генштаб ЗСУ.

13 жовтня на фронті – загальна ситуація

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 186 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ракетних ударів із застосуванням восьми ракет, а також 90 авіаударів, зокрема, скинув 158 КАБ. Крім цього, здійснив 4243 обстріли, з них 156 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Річки, Катеринівка, Бунякине, Волфине, Будки, Шалигіне та Гудове Сумської області; Куп’янськ-Вузловий, Подоли, Ківшарівка, Кругляківка та Першотравневе Харківської області; Торське, Юр’ївка, Торецьк, Петрівка, Мирноград, Селидове, Рівнопіль, Богоявленка та Зелене Поле Донецької області; місто Запоріжжя та Мала Токмачка Запорізької області; Львове, Понятівка Херсонської області.

Ситуація на окремих напрямках

13 жовтня на фронті: ворог активізувався на Придніпровському напрямку, найгарячіше на Курахівському

  • На Куп’янському напрямку за добу відбулося 23 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Кучерівки, Колісниківки, Кругляківки, М’ясожарівки, Степової Новоселівки, Піщаного, Вишневого та Лозової.
  • На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався просунутись уперед у бік Новомихайлівки, Греківки, Невського, Новосадового та Торського.
  • На Сіверському напрямку українські захисники відбивали три штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки.
  • На Краматорському напрямку окупанти атакували дев’ять разів у районах Калинівки, Часового Яру та Ступочок.
  • На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 15 атак у районах Торецька та Щербинівки.
  • На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Крутий Яр, Селидове, Новотроїцьке, Мирноград та Михайлівка.
  • На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 47 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Ізмайлівки, Гірника, Курахівки, Желанного Другого, Цукуриного, Новодмитрівки, Новоселидівки, Георгіївки, Костянтинівки, Курахового, Зоряного, Дальнього та Антонівки.
  • На Времівському напрямку противник здійснив чотири штурми наших позицій у районі Богоявленки. Активно залучав для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.
  • На Оріхівському напрямку відбито одну ворожу атаку неподалік Роботиного.
  • На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції дев’ять разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.
  • На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
  • На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію й авіацію по районах українських населених пунктів.
  • Триває операція у Курській області.

Успіхи ЗСУ

13 жовтня на фронті: ворог активізувався на Придніпровському напрямку, найгарячіше на Курахівському

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили засіб ППО, шість районів зосередження озброєння і військової техніки та один польовий склад боєприпасів російських загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1300 осіб. Також українські воїни знешкодили 9 танків, 49 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, одну РСЗВ, два засоби ППО, 45 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 71 автомобіль та одиницю спеціальної техніки окупантів.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 668930 (+1300) осіб,
  • танків ‒ 8971 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17876 (+49) од,
  • артилерійських систем – 19410 (+29) од,
  • РСЗВ – 1231 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 978 (+2) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16992 (+45),
  • крилаті ракети ‒ 2619 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26584 (+71) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3435 (+1).

13 жовтня на фронті: ворог активізувався на Придніпровському напрямку, найгарячіше на Курахівському

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