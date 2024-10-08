Жив в Іспанії та Італії, закінчив Папський університет, а тепер обороняє найгарячіший Донецький напрямок

Богдан українець. Але довгий час жив за кордоном. Там отримав освіту і планував будувати кар’єру. Але в рідній країні розпочалася страшна війна… Тепер чоловік обороняє найгарячіший Донецький напрямок.

Про Богдана з позивним «Смузі» розповіли у Генштабі ЗСУ в рубриці “Звичайні Герої”, передають «Новини України – НСН». Хлопець – артилерист

“Тригером стала смерть мого друга Едика, який загинув від артилерійського прильоту. Після його похорону я пішов у військо”

Військовослужбовець Богдан з позивним “Смузі” до війни жив в Італії та Іспанії, закінчив Папський салезіянський університет, де вивчав релігію та філософію з поглибленою педагогікою та психологією. Багато займався театром. Розмовляє італійською та іспанською. Чоловік був максимально далекий від військової справи, доки в його дім не прийшла війна.

“У 2022 році я поїхав в Україну, зуби лікувати. 26 лютого збирався коронку міняти — але війна. Тому я залишився в рідній країні та почав думати над тим, як бути для неї корисним. Тригером стала смерть мого друга Едика, який загинув від артилерійського прильоту. Після його похорону я пішов у військо, — каже військовий

Обороняє найгарячіший Донецький напрямок

Нині він — головний сержант артилерійської батареї. Колись був номером обслуги, заряджав САУ

2С3. Згодом потрапив на М777, став командиром гармати. «Смузі» працював на «сімках» на Запорізькому та Донецькому напрямках.

Але перед цим були навчання в Німеччині. Тамтешні інструктори дивувалися знанням та вмінням українських військових.

Я чіплявся за все, щоб нічого не пропустити, адже це нова гармата для війська. Я дуже задоволений навчанням. Було зроблено багато пострілів. Все це контролювали вчителі та інспектори-офіцери. Кожен наш рух. Наведення, потім перевірка, тільки тоді постріл. Ми навчилися дивитись один одному в очі в процесі роботи, бачити, коли є можливість стріляти, адже не завжди можна почути команду. Я дуже задоволений навчанням, – говорить артилерист.

Натепер “Смузі” разом з побратимами фахово та ефективно обороняє найгарячіший Донецький напрямок.

Відділення комунікацій 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ ЗС України.

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