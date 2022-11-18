Безкоштовне житло для переселенців – де шукати і що пропонують

Напередодні важкої зими і в контексті руйнування росією енергетичної інфраструктури України житло для переселенців – знову дуже актуальне питання. І тепер воно торкнулося не тільки тих українців, що проживають поблизу лінії фронту. Як відомо, мери деяких великих міст, що знаходяться у глибокому тилу, сьогодні радять мешканцям за можливості виїхати на зиму в село через проблеми з електроенергією. Адже в сільській місцевості дійсно трохи легше пережити відсутність світла.

Але все ж таки особливо важко буде переживати зиму мешканцям прифронтових територій, які регулярно обстрілюються ворогом, де ремонтувати пошкоджену інфраструктуру складніше а то і неможливо. Такі люди можуть виїхати в інші регіони, оформити статус ВПО і претендувати на безкоштовне житло.

Інформація для тих, хто шукає безкоштовне житло для переселенців

Допоможе знайти безкоштовне житло переселенцям соціальна платформа «Прихисток», створена ще на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, нагадує NNS.

На сайті зібрані пропозиції від власників житла, які готові надати дах над головою і яким держава компенсує витрати на «комуналку» за кожного прийнятого переселенця.

Станом на сьогодні на «Прихистку» майже 37 000 пропозицій у різних регіонах України. Звісно, тут не тільки житло у сільській місцевості, і умови різні, але кожен може пошукати варіант, прийнятний для себе.

Станом на сьогодні найбільше пропозицій від власників житла у Дніпропетровській області, Львівщина – друга, на третьому місці Київщина. За ними йдуть Вінниччина, Харківщина, Хмельниччина, Рівненська область тощо. Є навіть дві пропозиції у Севастополі.

Деякі власники пропонують прихисток на декілька днів, деякі до перемоги. Хтось приймає лише жінок чи жінок з дітьми, хтось тільки пенсіонерів, у когось обмеження відсутні. Деякі варіанти передбачають заселення у окремий будинок чи квартиру, а деякі – кімнату. Допомогти обрати оптимальний варіант допоможе спеціальна система пошуку на сайті.

Інформація для власників житла, бажаючих долучитися до програми

Кожен власник житла в Україні може стати учасником програми «Прихисток» і отримувати компенсацію від держави. На сьогодні вона становить – 30 гривень на день за кожного переселенця. Тобто, якщо прийняти двох осіб, за місяць держава виплатить 1800 гривень.

Нижче – відповіді на найпоширеніші питання.

1.Як отримання компенсації за розміщення ВПО?

Власник житла прихистив гостя- переселенця

Гість забов’язаний зареєструватись, як ВПО. Це обов’язкова вимога для отримання компенсації.

Нарахування компенсації можуть здійснюватися з 22 березня 2022 року – дня введення в дію постанови КМУ. Наприклад, якщо власники житла прихистили ВПО 15 березня, подали заяву про розміщення 25 березня, то отримати компенсацію у березні можна лише за період з 24 по 31 березня. Або, якщо переселенців розмітили 25 березня, а вони отримали довідку ВПО 28 березня, то компенсація буде здійснюватися з 28 березня.

Власник житла збирає такі документи перед тим, як відвідати ОМС:

Копія документа, що посвідчує особу гостя-ВПО

Документи про власності на житлове приміщення

Документ, який посвідчує особу власника житла

Реквізити банківського рахунку на які буде перераховуватись компенсація

Власник до 5 го числа місяця (для отримання компенсації за попередній місяць, особисто або через довірену особу (нотаріальна довіреність) прибуває до ОМС

Реєструє особисто своє житло на Прихистку (для прискорення обробки інформації), або посадові особи ОМС зроблять це за них.

Подає заповнену заяву згідно Додатку 1 до ПКМУ № 333. В якій зазначає про дату поселення, дані людей та адресу жилого приміщення, до якої додаються копії документів, що посвідчують особу розміщених осіб, зазначає реквізити рахунку на які буде нараховуватись компенсація.

Власник житла отримує компенсацію на вказаний у заяві рахунок до 20 – числа місяця

Щомісяця до 5 го числа, власник обов’язково подає заяву згідно додатку 1 до ПКМУ, якщо він продовжує надавати житло ВПО.

2.Не працює гаряча лінія, з ким можна проконсультуватись?

Урядова “гаряча лінія” 1545 працює цілодобово;

Гаряча лінія Міністерства розвитку громад та територій України (044) 284 06 28 працює з 09.00 – 18.00.

3.Для ОМС, які дані потрібно збирати? Як повинна виглядати заява?

Документ, що посвідчує особу заявника, копії документів, що посвідчують особу розміщених осіб, документи, що підтверджують право власності на житлове приміщення.

4.Як співвідносяться виплата цієї компенсації з іншими виплатами ВПО? 2000 грн та 450 грн на особу.

Це дві різні державні програми.

компенсацію витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану і не отримують щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, передбачену постановою КМУ «Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану і не отримують щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» від 19 березня 2022 р. № 333, отримує власник житла. Ця допомога ніяк не впливає виплати, які отримують роботодавці за працевлаштування ВПО.

якщо ВПО отримують щомісячну адресну допомогу на проживання згідно постанови КМУ від 20.03. 2022 року №332 “Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам”, то власники житла, які безоплатно розмістили у себе таких можуть отримувати виплату передбачену постановою КМУ «Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану і не отримують щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» від 19 березня 2022 р. № 333.

5.Які документи необхідні для подачі на компенсацію?

компенсацію можуть отримувати фізичні особи власники жилих приміщень. Компенсація суб’єктам господарської діяльності не надається;

за наявності нотаріально посвідченої довіреності від власника жилого приміщень на розпорядження нерухомим майном, розміщення та відповідну компенсацію може отримувати довірена особа;

у разі, якщо власником жилого приміщення є ВПО, і ця особа безоплатно надає належне йому жиле приміщення для розміщення інших ВПО, то така особа може отримувати компенсацію;

власник житла обов’язково звертається із заявою до виконавчого комітету сільської селищної міської ради, де зазначає відомості про дату поселення, дані людей та адресу жилого приміщення, до якої додаються копії документів, що посвідчують особу розміщених осіб, копії документів, право власності та житлове приміщення.

щомісяця власнику обов’язково потрібно подавати заяву згідно додатку 1 до ПКМУ «Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану і не отримують щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» від 19 березня 2022 р. № 333 до виконавчого комітету сільської, селищної міської ради.

власник надає згоду на обробку персональних даних.

6.Чи потрібно реєструватись на Прихистку, якщо у тебе вже проживають біженці?

для отримання компенсації власнику житла не обов’язково вносити інформацію до веб-ресурсу “Прихисток”. У такому випадку інформацію про наявне для розміщення житло можна надати виконавчому комітету сільської, селищної міської ради. Наприклад, якщо власниця житла маєте можливість прихистити ВПО, але не можете самостійно внести своє житло на веб-ресурс Прихисток (не вміє, не знає як), то вона може звернутись до виконкому вашої громади, щоб це зробили вони.

7.Чи можна подати заяву онлайн?

тільки за фізичної присутності. Власник (особа за нотаріальною довіреністю) обов’язково звертається із заявою до виконавчого комітету сільської селищної міської ради, де зазначає відомості про дату поселення, дані людей та адресу жилого приміщення.

8.Міські та сільські ради відмовляються приймати заяви, оскільки не мають доступу до Прихисту, жодних даних про програму, а також не мають фінансового забезпечення на ці виплати.