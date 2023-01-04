Російський мобік повісився після того, як його зґвалтував кадирівець – текст передсмертної записки

На території так званої «ЛНР» повісився російський мобілізований. Судячи із передсмертної записки, його перед цим зґвалтував кадирівець. Про знайдене у петлі тіло окупанта повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко. Пізніше в російських Телеграм-каналах з’явився текст передсмертної записки, передає НСН.

Повішеного російського солдата знайшли в під’їзді недалеко від його казарми, де знаходилася решта мобілізованих окупантів.

У загарбника знайшли передсмертну записку. В ній він розповідає про те, що коять кадирівці на передовій. Мовляв, саме вони на фронті “правлять” росіянами і частенько дозволяють собі вибивати гроші і навіть гвалтувати.

“Один із солдатів вирішив так змити ганьбу після події з кадировцями”, – прокоментував Андрій Цаплієнко дану інформацію.

Російського мобілізованого зґвалтував кадирівець: текст передсмертної записки

На російських ТГ-каналах з’явилося фото передсмертної записки російського військового, який вкоротив собі життя. Публікуємо текст мовою оригіналу:

“Дорогая, за время что я тут я насмотрелся на ад. Столько смертей не было ни в Чечне, ни в Афганистане. Мяса человеческого море. Но ухожу я не потому. Мы здесь русские люди ничто, а правят кадыровцы. Они бухают, беспредельничают, насилуют и пи***т (бьют) всех но никто делать ничего не будет. Ксюха, они отняли все бабки что ты прислала и сделали со мной кое-что. Пожалуйста, знай что я сопротивлялся. И помни что я и ты никому не должны. Теперь так точно. Люблю. Встретимся по ту сторону”.

Зазначимо, що в передсмертній записці російський військовий не називає конкретний батальйон кадирівців, які, з його слів, причетні до даних діянь. Але Андрій Цаплієнко пише, що це горезвісний “Ахмат” – спецпідрозділ у складі військ національної гвардії росії, що дислокується в Чеченській Республіці, який, вірогідно, причетний до звірств у Бучі, Ірпені та Гостомелі. Ще в квітні радник президента України Олексій Арестович опублікував список винних у катуванні українців, і серед них – саме цей підрозділ кадирівців «Ахмат».

Також зазначимо, що про випадки галтування кадирівцями російських мобілізованих, а також мобілізованих з «ДНР» і «ЛНР» інформація була і раніше. Дружини мобілізованих з ОРДЛО навіть писали відкритого листа до командування, у якому скаржилися на це і просили припинити такі неподобства.

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