Президент України Володимир Зеленський розповів, скільки українських солдат гине щодня на війні з росією. Орієнтовні цифри він назвав у інтерв’ю польському виданню Newsmax, передає NNS.

Щодня на фронті гинуть 60-100 українських військових, а ще 500 – отримують поранення.

Ситуація дуже складна. Ми втрачаємо 60 – 100 військових на день убитими в бою і близько 500 людей пораненими, — сказав Зеленський.

За словами президента, найскладніша ситуація на сході України, у Донецькій та Луганській областях. Саме там – найбільші втрати.

Також в інтерв’ю польському каналу Зеленський заявив, що Україна є периметром оборони для всієї Європи.

Ми — сильний оборонний периметр. Це не щось звичайне. Це не щось природне. Це фізичний бар’єр, який складається з наших людей, – підкреслив президент. Ми повинні усвідомити, хто є темною силою: це Росія», – сказав Зеленський. – І Росія не збирається зупинятися на Україні, точно. Інші країни, колишні республіки СРСР, або деякі з них, які вже вже є членами НАТО – вони вже під загрозою.

Президент України заявив, що Путін не може перемогти, і світ повинен перестати захищати його, адже стільки звірств скоєно росією в Україні.

Зараз він майже ізольований. Світ постійно дає йому шанс, тому що санкції не вводяться повністю. Є коливання у в деяких лідерів, які кажуть, що російському лідеру слід запропонувати вихід, – сказав Зеленський.

Він подякував Newsmax за приїзд до Києва з метою зняти сюжет про боротьбу України за свободу та незалежність.

Зазначимо, що українська влада не називає загальні втрати ЗСУ, поки триває війна аби не деморалізувати суспільство.

Згідно ж офіційних даних Генштабу ЗСУ, росія вже втратила в Україні вбитими орієнтовно 30500 своїх солдат.