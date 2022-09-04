За що Meta блокує українців і як цьому запобігти: поради від Мінцифри

У великому інтерв’ю каналу 24 експерт з інновацій і стартапів Міністерства цифрової трансформації Антон Мельник розповів, чому і за що Meta блокує українців, як зараз працюють алгоритми соцмереж, чому Meta часто помиляється, як запобігти блокуванням акаунтів, якими месенджерами можна користуватися, а якими не бажано, яким ЗМІ надати перевагу тощо.

NNS обрав найважливішу інформацію, озвучену спеціалістом

Про неправильні рішення Meta щодо блокування українських користувачів

На думку Мельника, Meta недостатньо справляється з модерацєю. Щодо українських користувачів часто приймають неправильні рішення, “false positive”, як це називають у Meta. Це рішення, коли топ-блогерам, активістам, важливим людям блокують їхні акаунти або окремі пости.

Вони звертаються до нас, до Мінцифри, а ми відповідно подаємо Meta прохання подивитися, чи з контентом усе було окей. І буває дуже багато випадків, коли рішення – неправильні. Відповідно, блокування знімається і пост повертають, – розповів Антон Мельник.

Він запевнив, що мінцифри регулірно спілкується з представниками Meta, але компанія все одно недопрацьовує в українському питанні.

Так, наприклад, Meta сама собі придумує заборонені слова щодо росіян: “русня”, “москалі” й інші.

Наприклад, як до заборонених можна було додати слово “москалі”, якщо в Україні воно є літературним – його вживав Тарас Григорович Шевченко у своїх віршах. Але якщо ви зараз у пості фейсбука напишете цитату з вірша Шевченка зі словом “москалі”, вас можуть заблокувати, – сказав Антон Мельник.

Він додав, що росіяни полюють на акаунти і пости відомих людей, слідкують за ними, а потім масово скаржаться на певний пост. Він прилітає на огляд до фізичного модератора, а той бачить: “Ага, там дійсно є таке-то слово, отже – це порушення”. І модератор блокує пост чи сторінку. І за правилами Meta все правильно.

А ще у Facebook можуть заблокувати за фразу “росіяни вбивають”, навіть якщо це стосується мирних українців чи військових.

За словами Мельника, у цьому випадку просто акцентується на національності, яка вбиває. А в Meta не хочуть прив’язуватися до національності, вони пояснюють це юридично своїми правилами. Тому краще писати “російські військові або російське військове керівництво вбиває”.

Точно скажу, що просто зараз відбувається оновлення алгоритмів щодо українських користувачів. Це складна робота, яка швидко не відбудеться. Бо якщо буде швидко, то знову неправильно, – розповів представник мінцифри.

За його словами, Мінцифра вже написала лист президенту Meta з глобальної політики Ніку Клеггу і попросила підвищити якість модерування, щоби пости українців більше не приховували, а акаунти не банили. Також у листі до Meta попросили, щоб вони не давали страйк і блок сторінки одночасно – якщо ви даєте блок поста, то не давайте страйк. Таким чином може назбируватися певна кількість страйків, і вже після перевищення їх ліміту користувач блокується.

Як працює алгоритм блокування

Є якась скарга на пост, картинку чи текст і вона прилітає певному модератору. Він перевіряє контент і відмічає, що це дійсно порушення правила. І вже на основі цього кейсу почнає працювати алгоритм – Meta перевіряє всі такі картинки і усі блокує.

А це може бути помилкою. От росіяни маніпулюють у мережі і скаржаться на фото українських користувачів де, наприклад, зображений шеврон, вибух, обстріл школи й інше. А вони, скаржачись на картинку, вказують, що це “сексуальне насилля”. І модератор такий комент блокує, – розповів Антон Мельник.

Такий випадок, за його словами, трапився з головою однієї ОТГ в Херсонській області. Його населений пункт наразі окупований, він виїхав на підконтрольну Україні територію і постив поради для людей, що робити, як і куди виїжджати. А росіяни почали блокувати його пост, вказуючи, що це “сексуальне насилля”. Тому отаким недосконалим чином працює модерування Meta.

Чому “Азов” блокують у соцмережах і як Україна вирішує це питання

Через російську пропаганду “Азов” був внесений до списку заборонених організацій у Meta. Після 24 лютого за згадку слова “Азов” почали масово блокувати. Але блокування “Азову” почалося ще 6 тому.

Росіяни “гарно” попрацювали, на їхню пропаганду купилися – і в ООН, і в соціальних мережах. У Meta ж робили ціле дослідження і тоді ухвалили юридичне рішення, що “Азов” підпадає під заборонені списки через старий логотип й інше.

TikTok також блокує “Азов”. Соцмережа посилається на певні списки ООН, в які внесений “Азов”.

Ми ці списки шукали, але не знайшли. Тому зараз знову займаємось великою роботою, долучили МЗС, наших українських колег в ООН, і будемо вирішувати, як зняти ці всі блокування, – сказав Мельник.

Він також розповів, що Валерій Залужний вже підписав лист, у якому вказано, що “Азов” – це регулярна одиниця ЗСУ, тому його блокування в Meta і TikTok безпідставне. Цей лист-звернення надійде в МЗС, а далі – в ООН.

За що ще можуть блокувати користувачів у соцмережах?

По-перше, блокують за збір коштів на зброю. Можна писати про збір, але завуальовано – “збираємо на смаколики для наших бійців”, “хочемо купити кілька цікавих речей для захисників” і таке інше. Якщо це збір на одяг – без проблем. Але писати “ми збираємо на коліматори, на планку Піккатіні, на дрон, щоб мочити русню” – не варто. Тому що дрон, наприклад, теж може вважатися зброєю.

По-друге, при зборі грошей у пості пишуть номер банківської картки і ПІБ – а це приватні дані. Тому для зборів краще вставляти посилання на банку або патреон.

Про маніпуляції та ІПСО (інформаційно-психологічні операції) ворога

На жаль, останнім часом навіть серед знайомих помічаю, як вони ведуться на ІПСО і клікбейт. Наприклад, є картинка з військовим чи просто чорний фон, на якому великими червоними буквами пишуть “Терміново”, “Шок”, “Зрада”, “Максимальний репост”, і справді починається масове поширення в мережі. А тоді виявляється, що всі ці заклики, сторінки, де вони написані, – російські або проросійські. Не завжди так є, але дуже часто, – розповів Мельник.

Також він звернув увагу на дуже показову, за його словами, історію. Коли у соціальних мережах українські користувачі піддаються ІПСО росії. Наприклад, пишуть: “Ви забули про Нікополь, ви забули про Мелітополь, про Маріуполь, про Чернігів, а чому ніхто не говорить про Чернігів, чому ніхто не говорить про Харків?”.

Та всі про це говорять, всі все бачать, і ЗМІ пишуть. Тому коли хтось пише: “поможіть, кричіть”, – це маніпуляції, – запевнив фахівець.

Він надав рекомендації користувачам:

Обов’язково треба створювати свій контент, писати хоча б декілька слів, а не займатися бездумними репостами чи шерами. Коли людина починає допомагати розводити паніку і зраду, краще написати свій пост про війну.

Telegram, Signal, WhatsApp: де безпечно переписуватися, а де – ні

Антон Мельник рекомендує рекомендував користуватися 3 месенджерами:

Signal

WhatsApp

Messenger.

Signal обов’язково використовуйте, якщо ви спілкуєтеся з рідними, які зараз на фронті, на війні, або залишилися десь в окупації.

Messenger від фейсбука використовуйте лише в приватному режимі, так ваше спілкування буде дійсно зашифрованим.

А от в Telegram можете надсилати лише фото біля соняшника. На жаль, багато наших військових спілкуються в телеграмі з близькими, і коли при нагоді кажу їм, що краще перейти в інші месенджери, відповідають: “Ну ми вже так звикли”. Я б точно не рекомендував спілкуватись в телеграмі, треба змусити себе не обговорювати там жодні важливі речі. Так чи інакше, Telegram – це російська мережа, з російськими засновниками, з російськими девелоперами. Та й від початку створення у месенджера був ФСБшний бекграунд. Тому я б дуже обережно до нього ставився, – порадив Мельник.

Він додав:

Знаю, що багато хто його використовує і читає різні телеграм-канали. А це, до речі, біда українських топ-медіа і блогерів, які позаводили свої канали у телеграмі. Хоча, з іншого боку українські медіа розуміють, що цю платформу треба використовувати, бо у ній є користувачі, які слідкують за новинами.

Яким ЗМІ надати перевагу

Важливо читати відповідальні медіа, топові українські ЗМІ, які були проукраїнськими і до повномасштабної війни. І відмовитися від усього російського контенту, без жодних винятків.

З початку війни пройшло достатньо часу, щоб зрозуміти, у яких медіа, волонтерів, активістів, блогерів сильна проукраїнська позиція і їх варто фоловити та слухати. А від тих, хто тільки й постить фото на пляжі і відпочинки, відписатися взагалі. Бо пройде трохи часу і людина вже скаже: “А какая разница?”.

Ми вже зробили велику справу для українців – заблокували відомих росіян, тому що частина українців і далі б продовжувала слідкувати за тим же Тіматі, Марув й іншими виконавцями. А всі вони регулярно вкидають у голови своїх підписників пропаганду. Або, в кращому випадку, нічого взагалі не постять про війну – як от Регіна Тодоренко. Але вона показує своє прекрасне життя на московії. І люди дивляться її контент і думають: “Ну, окей, Москва. Чого ж її всі хейтять, якщо вона за мир і дружбу”? Тому ми й блокуємо їх. І що важливо, геоблок для українців діє не лише в Україні, а й за кордоном, – розповів представник Мінцифри.

Як стежити за своєю кібергігієною в мережі

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