З 17 липня в Україні нові правила перетину кордону для військовозобов’язаних. Набрали чинності норми 17 пункту постанови Кабінету Міністрів № 560 від 16 травня 2024 року.

Починаючи з 00:00 17 липня, при перетині державного кордону України на виїзд, прикордонники перевіряють військово-облікові документи у всіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, передають «Новини України – НСН».

Нові правила перетину кордону для військовозобов’язаних

Норми 17 пункту постанови Кабінету Міністрів № 560 від 16 травня 2024 року

перевірку військово-облікових документів у громадян віком від 18 до 60 років. Цей документ можна пред’явити в електронному форматі разом з паспортом;

відмову у виїзді за кордон у випадку відсутності військового документа у військовозобов’язаного;

окрім цього, ДПСУ має право заборонити виїзд особам, які перебувають у розшуку ТЦК, з метою затримання з урахуванням поточної мобілізації в Україні;

водночас категорії осіб, яким згідно з Правилами перетину кордону громадянами України дозволено виїзд з України, залишаються без змін.

Речник ДПСУ, Андрій Демченко пояснював, що українці повинні були зробити до дедлайну 17 липня, щоб уникнути проблем на кордоні:

стати на військовий облік, якщо раніше цього не зробили;

оновити військово-облікові дані, виконавши вимоги закону № 3633-IX про посилення мобілізації в Україні.

Демченко наголошував, що військовозобов’язані під час мобілізації в Україні не можуть виїхати за кордон без відстрочки.

Він також пояснив, що робити громадянам, які мають відстрочку від мобілізації. Під час перетину кордону їм слід дотримуватись таких правил:

мати при собі військово-обліковий документ, у якому зазначено про право на відстрочку або виключення з обліку через стан здоров’я;

якщо інформація про відстрочку або виключення міститься в іншому документі, його слід показати ДПСУ — у спеціальній довідці, оформленій згідно з додатком 6 порядку призову громадян.

Наразі ми не бачимо збільшення кількості перетинів кордону на виїзд з України чоловіками. Фактично щодня ця кількість залишається постійною. Зазначу, що лише за наявності умов, які дозволяють перетнути кордон, чоловіки і йдуть за межі України, — розповів Андрій Демченко

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