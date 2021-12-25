Який сьогодні день 25 грудня: свята, іменини, історичні події, прикмети

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Який сьогодні день 25 грудня
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Який сьогодні день 25 грудня: які відзначаються свята, у кого іменини, що відбувалося в цей день в історії, хто народився і помер, які існують народні традиції і прикмети розповість NNS.

25 грудня – 359-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 6 днів

25  грудня – іменини

  • Адам, Альберт, Адальсинда, Ангеліна, Еммануель, Євгенія, Ісус, Ноель, Матеуш, Петро, Сієм’яслав, Якопоне. Валтасар

25 грудня – яке церковне свято

Який сьогодні день 25 грудня

Який сьогодні день 25 грудня

25 грудня за григоріанським календарем римо-католицька церква святкує Різдво Христове. Це одне з найголовніших свят в церковному календарі. Подія символізує повернення чистоти й духовності в світ. Адже народився той, хто повинен спасти людство в часи ненависті, лицемірства та жадібності.

25 грудня 336 року відбулось перше задокументоване святкування Різдва у Римі. Саме з цього року Римо-Католицька Церква щороку відзначає 25 грудня як день народження Ісуса Христа.50768Читати 3 хв.Читати пізнішеДо обраногоreply

Згідно з Євангелієм Ісус Христос народився в часи правління імператора Августа в юдейському місті Віфлеємі у сім’ї теслі Йосипа Обручника з Назарету в його нареченої Марії, які прибули до Віфлеєму для участі в перепису населення. Родина була змушена переночувати в печері, що використовувалася як хлів для укриття худоби від непогоди, де й народився Іісус.

У перші два століття нашої ери не були відомі точні дата і рік коли народився Іісус з Назарета. Святе Письмо не вказує ні дня, ні року, коли саме він народився, і різними групами християн Різдво відзначалось по-різному — на Заході то 20 травня, то 25 березня, в день початку весни. Пізніше теологи виходили з того, що оскільки творення світу закінчилось в день весняного рівнодення (кінець березня), то і діва Марія зачала сина Божого в цей день і могла його народити через дев’ять місяців, тобто в кінці грудня.

На Сході Різдво довгий час святкувалося разом із святом Богоявлення 6 січня, тобто свято поєднувало не тільки появу Ісуса Христа при його хрещенні, але і його появу на землі, тобто його народження. Вирішальну роль у впровадженні окремого свята Різдва Христового на Сході зіграв святий Йоан Золотоустий, під впливом якого святий Григорій Богослов запровадив це свято у Константинополі. Після 313 року, коли римський імператор Костянтин I запровадив християнство на державному рівні, святкування Різдва з Риму почало поширюватись на північ і захід Європи, доповнюючись іншими традиціями, наприклад, наряджанням ялинок, запозиченим у германських племен, і отриманням подарунків від святого Миколая, покровителя дітей.

Офіційно дата 25 грудня була затверджена на Ефеському (Третьому Всесвітньому) церковному соборі в 431 році, а в 438 році в кодексі імператора Феодосія II зявився закон про про загальне святкування свята Різдва Христового. Більшість дослідників схиляються до того, що Різдво стало християнським еквівалентом популярного в Римі язичницького свята Сатурна, яке закінчувалось у день зимового сонцестояння, коли починалось збільшення тривалості дня. Тим не менш у Єрусалимі Різдво святкувалося разом із Богоявленням аж до 634 року.

У 525 році папський архіваріус Діонісій Малий за дорученням папи римського Іоанна I розробив нову систему літочислення — відмовившись від тодішнього літочислення, розпочатого від першого року правління жорстокого гонителя християн римського імператора Діоклетіана, він запропонував нову систему рахунки років від Різдва Христового, виходячи з того, що Ісус воскрес 25 березня на 31-й рік свого життя. І хоча, як було встановлено пізніше, Діонісій помилився на кілька років, з VIII століття лічба років від Різдва Христового поширилась Європою.

У ніч проти 25 грудня Різдво святкують Римо-Католицька церква, більшість протестантських церков, а також більшість православних, включаючи Константинопольську, Антиохійську, Александрійську, Кіпрську, Болгарську, Румунську й Грецьку церкви. Єрусалимська, Російська, Сербська, Грузинська православні церкви, усі Українські православні церкви, а також Українська греко-католицька церква відзначають Різдво в ніч на 7 січня, що відповідає 25 грудня за Юліанським календарем, т. зв. старим стилем, а Вірменська апостольська церква святкує Різдво 6 січня, в один день із Хрещенням Господнім.

25 грудня в церковному календарі – день пам’яті святителя Спиридона Триміфунтського. Ще в молодості за милосердя та доброту він отримав від Бога дар зцілення людей та приборкання природних сил.

Точних даних про життя Спиридона немає. Вважається, що він народився в кінці III століття нашої ери на Кіпрі. Там святитель потім одружився і виховував своїх дітей. Працював Спиридон пастухом і майже всі свої кошти віддавав біднякам та безпритульним. А після смерті дружини став єпископом.

Існує чимало легенд, які пов’язані з різними чудесами Спиридона. Також він звертав у християнство язичників. Все своє життя прожив у святості і помер близько 348 року.

Також 25 грудня – день пам’яті священномученика Олександра Єрусалимського. На жаль, про його життя збереглося дуже мало фактів. Але відомо, що жив він близько II століття нашої ери і служив пастором. Також був учнем святого Климента Олександрійського. Одного разу Олександр вклонився в Єрусалимі святим місцям і відразу після цього почув одкровення Господа. Саме тоді він почув, що йому варто стати помічником патріарха Наркіса і очолити церкву після смерті останнього. Так і сталося. Коли на престол зійшов імператор Декій, Олександра кинули в сиру в’язницю, де він і помер.

25 грудня – цей день в історії

Який сьогодні день 25 грудня

Який сьогодні день 25 грудня в історії

  • 1261 — Імператора відновленої Східної Римської імперії. Іоанн IV Ласкаріс осліплюють за наказом Михайла VIII.
  • 1559 — Після смерті Павла IV новим Папою під іменем Пій IV обраний Джованні Анджело Медичі. В період його понтифікату закінчився Тридентський собор.
  • 1582 — іспанський король Філіп II заснував першу в Європі математичну академію.
  • 1741 — Андерс Цельсій, шведський астроном і математик винайшов шкалу вимірювання температури.
  • 1758 — Йоган Георг Палич уперше спостеріг комету, повернення якої раніше пророчив англійський астроном Едмунд Галлей, ім’я якого вона носить нині.
  • 1855 — У Кінгстоні (Канада) відбулася перша відома нині гра в хокей.
  • 1923 — Вперше на новорічній ялинці в Білому домі (Вашингтон) засвітили електричну гірлянду.
  • 1941 — Друга світова війна: розпочалась провальна Керченсько-Феодосійська десантна операція радянських військ.
  • 1946 — У лабораторії № 2 АН СРСР запустили перший у Європі атомний реактор — дослідний Ф-1.
  • 1951 — У Києві введено в дію першу в СРСР електронно-обчислювальну машину (МЭСМ).
  • 1958 — У радянському кримінальному праві скасовано поняття «ворог народу»; максимальний термін ув’язнення зменшено з 25 до 15 років.
  • 1968 — «Led Zeppelin» відвідали США, в рамках свого першого американського турне.
  • 1969 — Американець Артур Блессіт вирушив у найдовшу у світі навколосвітню подорож пішки — він подолав за 29 років 55011 км, несучи на собі великий дерев’яний хрест.
  • 1975 — В Києві відкрили пам’ятник І. Котляревському.
  • 1979 — СРСР ввів свої війська в Афганістан.
  • 1987 — Тижневик «Тайм» назвав Михайла Горбачова «людиною року».
  • 1989 — Розстріляно румунського диктатора Чаушеску Ніколае i його дружину Єлену Чаушеску.
  • 1991 — Відставка Михайла Горбачова з поста Президента СРСР. Розпад Радянського Союзу.
  • 1991 — Президент США Джордж Буш у зверненні до американського народу заявив, що Сполучені Штати визнають незалежність України і готові негайно встановити з нею дипломатичні відносини. Незалежність України визнали Вірменія, Ізраїль, Іран, Мексика, Таджикистан, Туніс.
  • 1992 — Міністерство юстиції України зареєструвало Українське добровільне культурно-просвітницьке правозахисне благодійне товариство «Меморіал» ім. Василя Стуса.
  • 2002 — У Голосіївському місцевому суді Києва завершився процес над 18 членами УНА-УНСО, учасниками масових заворушень 9 березня 2001. Їх засудили на різні терміни позбавлення волі (чотирьох — умовно).

Хто народився 25 грудня

Вікторія Спесивцева

  • 0 рік — Ісус Христос, засновник Християнства.
  • 1583 — Орландо Гіббонс, англійський композитор, органіст та клавесиніст.
  • 1848 — Орест Левицький, український історик, етнограф і письменник.
  • 1878 — Луї Шевроле, американський автогонщик і автомобілебудівник швейцарського походження.
  • 1887 — Конрад Хілтон, американський бізнесмен, засновник однієї з найбільших у світі мережі готелів.
  • 1895 — Григорій Верьовка, український композитор, художній керівник і головний диригент Державного українського народного хору.
  • 1899 — Костянтин Антипович, український історик.
  • 1904 — Мечислава Маєвська, український режисер.
  • 1905 — Олександр Пищиков, український кінооператор.
  • 1907 — Майк (Михайло) Мазуркевич, американський кіноактор і спортсмен, уродженець теперішньої Тернопільської області.
  • 1907 — Євген Кравченко, український прозаїк, драматург.
  • 1918 — Анвар Садат, 3-й Президент Єгипту (1970—1981).
  • 1927 — Олесь Бердник, український письменник-фантаст, дисидент, громадський діяч (офіційна дата народження; справжня — 27 листопада 1926).
  • 1927 — Рам Нараян, індійський музикант.
  • 1945 — Ноель Реддінг, басист гурту «Jimi Hendrix Experience».
  • 1949 — Сісі Спейсек, американська акторка.
  • 1954 — Енні Леннокс, англійська виконавиця, учасниця дуету «Eurythmics».
  • 1970 — Дизель, гітарист української групи «Green Grey».
  • 1971 — Ноел Хоган, гітарист ірландської гурту «The Cranberries».
  • 1973 — Вікторія Спесивцева, українська актриса театру та кіно; грала головні ролі у виставах Андрія Жолдака, відома за фільмами «Мамай» (2003), «Люби мене» (2012). Лауреат Державної премії України імені Олександра Довженка (2004).
  • 1976 — Туомас Холопайнен, клавішник фінської команди «Nightwish».
  • 1976 — Армін ван Бюрен, голландський ді-джей.
  • 1980 — Лора Седлер, британська акторка
  • 1984 — Мілош Нінкович, сербський футболіст, півзахисник київського «Динамо». Чемпіон України 2007 і 2009 років.

Померли у цей день

Чарлі Чаплін

  • 1921 — Володимир Короленко, український письменник, журналіст, публіцист і громадський діяч.
  • 1938 — Сергій Шелухін, український громадсько-політичний діяч, публіцист, міністр судових справ УНР.
  • 1938 — Карел Чапек, чеський письменник, автор оповідань, казок, романів та п’єс («Війна з саламандрами», «Біла хвороба», «Мати», «З життя комах», «РУР»).
  • 1977 — Чарлі Чаплін (Charles Spencer Chaplin), актор, режисер, сценарист.
  • 1983 — Жуан Міро, каталонський художник, скульптор та графік, один з найвідоміших сюрреалістів.
  • 2006 — Джеймс Браун (англ. James Brown), американський співак, композитор, клавішник, який вважається предтечею напрямків ритм-енд-блюз, соул i фанк.
  • 2010 — Карлос Андрес Перес, президент Венесуели у 1974-79 та 1989-93 роках
  • 2016 — Джордж Майкл, популярний англійський співак, володар двох премій Греммі.

Традиції, прикмети, заборони

Який сьогодні день 25 грудня – традиції і прикмети

Традиції

На Різдво вся родина повинна зібратися разом. За традицією зранку під ялинкою дорослі та діти знаходять подарунки. Адже Різдво – це саме той час, коли потрібно ділитися радістю та дарувати тепло.

Народні прикмети

  • день сонячний – зимові свята будуть вдалими;
  • ранок похмурий – весна буде ранньою;
  • яка погода 25 грудня – такою вона буде й 31 грудня.
  • У ніч проти 25 грудня потрібно було визирнути у вікно: якщо небо ясне, без жодної хмаринки, значить зима буде холодною, а літо спекотне. Якщо за хмарами не видно зірок, тоді чекайте теплу зиму і дощове літо. Фермери повинні цього дня стежити за вітром, якщо на Спиридона він змінить свій напрямок тричі, то наступного року урожай буде багатим.

Чого не можна робити

  • Не можна лаятися, свариться й лихословити. За старих часів у цей день не рекомендувалося займатися важкою фізичною роботою.

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