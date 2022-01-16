Як тобі таке Ілон Маск – українець збудував авто на дровах (відео)

Майстер-самоук із Волині незвичайним чином допрацював стару Волгу ГАЗ-31029. Тепер авто їздить на дровах, причому його експлуатація стала набагато дешевшою.

У багажнику Волги з’явився газогенератор, що працює на дровах. ГАЗ-31029 може розвинути швидкість до 100 км/год.

Нестандартний тюнінг Волги Олег із волинського села Осівці виконав своїми руками ще три роки тому. Принцип роботи установки він вивчив в інтернеті. Переробка авто на дрова коштувала лише 100 доларів.

У багажнику Волги встановлено газогенератор. Унаслідок спалювання дров у ньому утворюється газ, який трубопроводом надходить у циліндри (як і авто з ГБО).

Після доробки ГАЗ-31029 здатний розігнатися до 100 км/год, а запас дров достатньо, щоб проїхати до 50 км. Якщо потрібно їхати далі, доводиться брати дрова в салон: мішка вистачить ще приблизно на 100 км.

Відео Волги на дровах

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Волинь моя,краса моя (@volynblog)

За три роки експлуатації власник зміг заощадити на пальному 50 тис. гривень. Винахід вже зацікавив інших автомобілістів.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Волинь моя,краса моя (@volynblog)

Майстер уже проєктує новий удосконалений газогенератор. Він стане компактнішим і буде встановлений на інший автомобіль. Про це повідомляє Instagram-канал volynblog

Автомобілі Tesla “станцювали” під знаменитий “Щедрик”. Відео виклали в мережу