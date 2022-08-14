Виплати військовим у серпні затримують: у Міноборони назвали причину

Виплати військовим у серпні затримують. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр назвала причину, передає NNS, посилаючись на gazeta.ua. Ганна Маляр запевняє, що гроші військові отримають до кінця серпня.

Кошти військові отримають наприкінці серпня, а це – на два-три тижні пізніше, ніж зазвичай, розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, на брифінгу.

За її словами, розрахунки, які гарантують виплати, в міністерстві уже зробили. А затримка пов’язана із внесенням змін до державного бюджету.

“У попередні місяці ми вибудували ритм: у першій половині місяця МОУ переказувало кошти на виплати щомісячного грошового забезпечення військовослужбовців. У другій половині місяця МОУ фінансували додаткові виплати за несення служби під час воєнного стану та безпосередню участь у бойових діях”, – розповіла Маляр.

За її словами, виплати військовослужбовцям за липень будуть на 15% більшими, ніж за червень. Загалом на це передбачено 70 млрд грн.

Ганна Маляр також запевнила, що попри низку складних соціально-економічних проблем у державі, підтримка військових залишається в пріоритеті.