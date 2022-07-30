Ворог невдало штурмував на трьох напрямках: війна в Україні 30 липня – ситуацію на фронті і втрати противника

Повномасштабна війна в Україні 30 липня триває вже сто п’ятдесят сьому добу. Про ситуацію на фронті і втрати противника NNS повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.
Бойовий, чисельний склад та характер дій угруповання противника залишається без суттєвих змін. Окупанти продовжують завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових і цивільних об’єктах на території України.
- На Волинському та Поліському напрямках ситуація без змін. Ознак формування наступальних угруповань збройних сил республіки білорусь та збройних сил російської федерації на зазначених напрямках не відзначається.
- На Сіверському напрямку ворог продовжив вести повітряну розвідку та завдавати ударів по об’єктах інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії в районах прикордонних населених пунктів Чернігівської та Сумської областей.
- На Харківському напрямку ворог здійснював артилерійське вогневе ураження в районах Харкова, Прудянки, Черкаських Тишків, Борщової, Лісного, Коробочкиного, Мосьпанового та Старого Салтова.
- На Слов’янському напрямку противник здійснював обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків неподалік Асіївки, Протопопівки, Гусарівки, Грушувахи, Карнаухівки, Долини та Адамівки. Вів штурмові дії в районах Бражівки та Дмитрівки, успіху не мав, відійшов.
- На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Краматорська, Сіверська, Спірного та інших населених пунктів. Завдав авіаударів біля Серебрянки та Спірного. Противник продовжив ведення повітряної розвідки БпЛА.
- На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Весела Долина, Кодема, Семигір’я, Травневе, Зайцеве, Костянтинівка та Нью-Йорк. Завдав авіаудару біля Соледару. Вів штурмові дії в районах Вершини і Травневого, успіху не мав. Біля Семигір’я, Зайцевого та Вершини тривають бойові дії.
- На Авдіївському напрямку окупанти обстрілювали із танків, ствольної та реактивної артилерії райони Новобахмутівки, Авдіївки, Опитного, Водяного, Пісків та Красногорівки. Завдали авіаударів неподалік Селидового, Авдіївки та Первомайського. Ворог вів штурмові дії в районах Пісків та Авдіївки, успіху не мав. Біля Красногорівки бойові дії тривають.
- На Новопавлівському напрямку противник здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Мар’їнка, Вугледар, Микільське, Павлівка, Времівка, Новосілка та Новопіль. Вів штурмові дії в районі Мар’їнки, успіху не мав, відійшов. Поблизу Павлівки бойові дії тривають.
- На Запорізькому напрямку ворог здійснює обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Залізничне, Чарівне, Білогір’я, Оріхів, Новоандріївка та Кам’янське. Завдав авіаудару біля Новомихайлівки та Малих Щербаків.
- На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій та недопущенні просування наших військ. Підтримує високу інтенсивність ведення повітряної розвідки БпЛА.
Здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Трудолюбівка, Осокорівка, Токареве, Кар’єрне, Іванівка, Лозове, Велике Артакове, Кобзарці, Шевченкове, Широке, Посад-Покровське, Українка, Партизанське, Миколаїв та Дніпровське. Завдав авіаударів поблизу Новогригорівки та Андріївки.
Проводить активні заходи відновлення шляхів логістичного забезпечення.
В акваторії Чорного моря корабельне угруповання ворога продовжує вести розвідку та ізолювати район ведення бойових дій. Триває чергування носіїв крилатих ракет морського базування типу “Калібр” в акваторії Чорного моря з метою нанесення ракетних ударів по об’єктах інфраструктури на території України.
Втрати окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.07 орієнтовносклали
- особового складу – близько 40670 (+170) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1759 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3995 (+8) од,
- артилерійських систем – 906 (+6) од,
- РСЗВ – 258 (+0) од,
- засоби ППО – 117 (+0) од,
- літаків – 222 (+0) од,
- гелікоптерів – 190 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 733 (+2),
- крилаті ракети – 174 (+0),
- кораблі /катери – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2889 (+19) од,
- спеціальна техніка – 78 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.