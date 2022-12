До Дня Миколая ЗСУ підготували російським матерям 520 пакунків і знищили “Зоопарк” – війна в Україні 19 грудня

Повномасштабна війна в Україні 19 грудня триває вже двісті дев’яносто дев’яту добу. Про ситуацію на фронті і втрати противника НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Загальна ситуація на фронті

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Красногорівка, Олександропіль, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали 4 ракетних та 7 авіаційних ударів за допомогою БПлА типу “Shahed-136”, а також здійснили 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали населені пункти, цивільна інфраструктура та мирне населення.

Поточну добу противник розпочав із застосування ударних БПлА, детальна інформація буде надана після уточнення.

Ситуація на окремих напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському напрямку мінометних обстрілів зазнали населені пункти Грем’яч Чернігівської області та Білокопитове -Сумської.

На Слобожанському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Червона Зоря, Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Волохівка, Чугунівка, Фиголівка, Дворічна та Новомлинськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Ягідне, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне і Берестове Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв Макіївку, Площанку, Червонопопівку та Діброву Луганської області.

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків та реактивної артилерії по районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне, Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Григорівка, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Диліївка, Озарянівка, Північне та Опитне Донецької області.

На Авдіївському напрямку обстріли зафіксовано біля Авдіївки, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник уражав з реактивної та ствольної артилерії райони населених пунктів Темирівка, Червоне, Новоандріївка, Малі Щербаки і Плавні Запорізької області; Червоногригорівка і Нікополь – Дніпропетровської та Садове, Херсон, Комишани і Кізомис Херсонської області. Є постраждалі серед мирних жителів.

Окупанти продовжують обшуки населення на тимчасово захоплених територіях Донецької та Запорізької областей. Особлива увага приділяється мобільним телефонам і смартфонам.

Збільшилась кількість загарбників у населених пунктах Мелітопольського району. Крім того, російські окупанти розглядають можливість залучення до участі у бойових діях колишніх поліцейських, які перейшли на бік ворога.

Успіхи ЗСУ

Українська авіація протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

У той же час наші захисниками збили cім БпЛА типу “Shahed-136”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, район зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів противника, а також радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби “Зоопарк”.

Війна в Україні 19 грудня: втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.12 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 19.12 were approximately:

особового складу ‒ близько/ about 98800 (+520) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2988 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 5969 (+6) од,

артилерійських систем – 1953 (+5) од,

РСЗВ – 410 (+0) од,

засоби ППО ‒ 212 (+1) од,

літаків – 281 (+0) од,

гелікоптерів – 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1657 (+8),

крилаті ракети ‒ 653 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4592 (+13) од,

спеціальна техніка ‒ 175 (+1).

Дані уточнюються.

Джерело – Генштаб ЗСУ