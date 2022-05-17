Війна в Україні 17 травня: ситуація на фронті і втрати противника

Повномасштабна війна в Україні 17 травня триває вісімдесят третю добу. Про ситуацію на фронті станом на ранок і втрати противника (загальні і за добу) NNS повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.
Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Основні зусилля ворог зосередив на Донецькому напрямку.
Авіація противника здійснювала ураження об’єктів цивільної та військової інфраструктури у Східній операційній зоні та промислових об’єктів у глибині території України.
- На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала, продовжує зберігатися загроза завдання з території республіки білорусь ракетно-авіаційних ударів по інфраструктурних об’єктах України.
- На Сіверському напрямку противник продовжує здійснювати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. В районі населеного пункту Білокопитове Сумської області ворог здійснив мінометний обстріл підрозділів Державної прикордонної служби України.
- На Слобожанському напрямку противник зосереджує основні зусилля на стримуванні наступу підрозділів Сил оборони.
- На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні займаних позицій та недопущенні просування наших військ. На Слов’янському напрямку – здійснює доукомплектування та поповнення втрат, намагається відновити наступ.
- На Донецькому напрямку ворог продовжує обстріли з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та застосовує авіацію.
- На Лиманському напрямку противник вів наступальні дії в районі населеного пункту Дробишеве. Посилює угруповання військ.
- На Сєвєродонецькому напрямку, в районі населеного пункту Сиротине, в ході бойових дій ворог зазнав втрат та відійшов.
- На Бахмутському напрямку противник вів бойові дії в напрямку населеного пункту Вискрива, успіху не мав.
- На Авдіївському напрямку окупанти вели бойові дії в напрямку населеного пункту Кам’янка, успіху також не мали.
- На Курахівському напрямку противник вів наступ у напрямку населеного пункту Вугледар, успіху не мав.
- На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних бойових дій не проводив. Здійснював вогневе ураження цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Кам’янське, Оріхів, Новосілка та Гуляйполе.
- На Південнобузькому напрямку підрозділи противника активних бойових дій не проводили, обстрілювали наші підрозділи із ствольної артилерії та мінометів у районах населених пунктів Лимани, Таврійське, Трудолюбівка і Осокорівка.
- На Бессарабському напрямку, внаслідок ракетного удару із російських літаків стратегічної авіації, в Білгород-Дністровському районі Одеської області уражено об’єкти цивільної інфраструктури, зруйновані приватні будівлі.
- В акваторії Чорного моря, в районі острова Зміїний, відзначено ведення підйомно-рятувальних робіт на місці знищення російського десантного катера.
За попередню добу підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ та Повітряних Сил вразили п’ять повітряних цілей: літак Су-25, три БпЛА оперативно-тактичного рівня та крилату ракету.
Ударна авіація повітряних сил на визначених напрямках продовжувала завдавати противнику вогневі удари з повітря та підтримувати бойові дії підрозділів наших військ.
На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбито одинадцять атак ворога, знищено п’ять танків, один зенітно-ракетний комплекс “Тор”, шість артилерійських систем, дванадцять одиниць бойової броньованої техніки та один автомобіль противника.
Втрати окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.05 орієнтовно склали
- особового складу – близько 27900 (+200) осіб ліквідовано
- танків ‒ 1235 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3009 (+35) од,
- артилерійських систем – 578 (+1) од,
- РСЗВ – 198 (+3) од,
- засоби ППО – 90 (+1) од,
- літаків – 201 (+1) од,
- гелікоптерів – 167 (+2) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 436 (+9),
- крилаті ракети – 97 (+0),
- кораблі /катери – 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2109 (+8) од,
- спеціальна техніка – 43 (+1).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Лиманському та Запорізькому напрямках.