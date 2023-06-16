З’явилося відео одного із найсмертоносніших ударів по військовим рф від початку війни в Україні, передає НСН, посилаючись на inforesist.

У Мережі опублікували відео одного з найсерйозніших ударів по російських окупантах з початку повномасштабного вторгнення. Відповідний запис оприлюднив канал воєнної аналітики DeepState.

Повідомляється, що на відео знято удар по скупченню живої сили ворога на околицях селища Житлівка під Кремінною у Луганській області.

OSINT-проект GeoConfirmed звернув увагу на те, що у кадр потрапили п’ять вантажівок, кожна з яких може перевозити до 30 військових, а отже, в цьому районі були сотні людей. Експерти проекту припустили, що цього удару було завдано за допомогою РСЗВ HIMARS, яка випустила снаряди M30A1, начинені вольфрамовими кульками. Такі боєприпаси вважаються особливо ефективними проти піхоти, одна ракета покриває площу рівну чотирьом футбольним полям.

Аналітики вважають, що всі, хто знаходився поряд із місцем удару, не змогли вижити.

Відео одного із найсмертоносніших ударів по військовим рф

З’явилося відео одного з найбільш смертоносних ударів по військовим рф з початку війни

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