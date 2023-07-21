Відбудова Каховської ГЕС проходитиме у два етапи: скільки часу на це піде і скільки грошей

Відбудова Каховської ГЕС проходитиме у два етапи. Про таке заявили в Укренерго. Журналісти каналу-24 розбиралися, скільки потрібно часу і грошей, аби реалізувати задумане, передає НСН.

Напередодні уряд України ухвалив проєкт відбудови Каховської ГЕС, яку місяць тому підірвали російські військові. Директор департаменту інвестиційної експертизи та підтримки Укргідроенерго Олег Ососков у ефірі телемарафону розповів, що на сьогодні передбачено 2 етапи відбудови.

Перший етап – це розробка проєктної документації на гідротехнічні споруди, які забезпечать майбутній будівельний майданчик для осушення території зруйнованої станції.

У цей етап входять ще й дослідження режимів роботи Дніпровської ГЕС в Запоріжжі, яка у зв’язку з тим, що на сьогодні водосховище Каховське і нижнє заходяться на рівні 12 метрів. Тому зараз ми проводимо дослідження чи зможе станція працювати у такому режимі, враховуючи кінець літнього сезону, коли рівні води в Дніпрі будуть падати, – зазначив Ососков

Другий етап – після звільнення правобережжя Дніпра розпочати будівництво цих гідротехнічних споруд. Це будуть тимчасові греблі для того, щоб можна було захистити котлован будівництва і направити русло Дніпра через ту частину водозливної греблі, яка залишилася не зруйнована після підриву росіянами.

Після розчищування та розбирання зруйнованих конструкцій буде розроблений проєкт на відбудову Каховської ГЕС. На кожен етап прогнозують термін у 2 роки. Втім у цей період не входить фізичне будівництво ГЕС.

За словами директор департаменту сама реалізація проєкту відбудови займе близько 6 років.

Відбудова Каховської ГЕС – скільки потрібно грошей

За словами Ососкова зараз йде підготовка завдання на проєктування з генеральним проєктувальником “Укргідропроєкт” – це Харківський провідний інститут, який проєктує практично усю гідроенергетику в Україні й за її межами.

Першим етапом буде укладання договору цього проєктного рішення. А також, аналітика по роботі режимів роботи ДніпроГЕС. І, за необхідності, вжиття заходів для забезпечення роботи цієї станції, – додав Олег Ососков

Вартість першого етапу становитиме близько 120 мільйонів гривень. У цю суму входить розробка усіх проєктних рішень.

За прогнозованими оцінками експертів вироблений кіловат електроенергії на відбудованій Каховській ГЕС становитиме близько 2 тисяч доларів. А так, як розрахункова потужність відбудованої станції буде трішки підвищена порівняно з тим, якою вона була за економічними розрахунками, то уся вартість становитиме десь 1 мільярда доларів.

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