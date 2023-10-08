Відбудова Каховської ГЕС – до 20 жовтня усі проектні роботи мають бути завершені

Відбудова Каховської ГЕС на порядку денному у влади. Деталі розкрив генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота, передає НСН, посилаючись на Kosatka.Media.

Про поточну ситуацію Сирота сказав 6 жовтня, коли минуло чотири місяці від моменту підриву окупантами Каховської ГЕС.

За його словами, наразі тривають роботи щодо фіналізації проєктного рішення тимчасової споруди генеральним проєктувальником. Йде обрахунок кошторисної вартості. До 20 жовтня усі проєктні роботи мають бути завершені.

Підписано меморандуми про співпрацю з низкою турецьких, корейських та канадських компаній щодо відновлення Каховської ГЕС. Тривають перемовини з усіма зацікавленими сторонами, які готові надати допомогу у відбудові станції. Термін будівництва нової ГЕС становитиме приблизно 7 років. Роботи розпочнуться одразу після деокупації Херсонщини, – заявив Сирота

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Уряд підтримав законопроект, яким пропонується заборонити передавати у власність, користування чи зміну цільового призначення землі Каховського водосховища.

Передбачається, що така заборона діятиме протягом 15 років. Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Щоправда, плануються й винятки. Вони стосуватимуться змін для відновлення водосховища та здійснення заходів з охорони земель.

Важливо, аби за цей час землі під Каховським водосховищем не змінили цільове призначення. Тому встановлюємо такі заборони, і тим самим готуємо фундамент для відновлення водосховища та ГЕС, – зазначив Шмигаль

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