В Україні зникли олігархи – Bloomberg

В Україні зникли олігархи, – такий висновок зробило агентство Bloomberg, передає НСН.

Іноземні аналітики кажуть, що після початку повномасштабної війни українські багатії втратили суттєву частину своїх активів та вплив, який власне робив їх олігархами. А це означає, що такий прошарок суспільства зник. Але зі збільшенням фінансування України в період післявоєнної відбудови можуть з’явитися нові олігархи.

Зазначається, що колишні олігархи все ще залишаються в списку найбагатших українців, але вони втратили свій вплив на політиків та суспільство загалом.

Згідно з індексом світових мільярдерів Forbes, статки, зокрема, Рината Ахметова впали до $5,7 млрд із $15,4 млрд із 2013 року. Його компанія Metinvest BV зазнала численних збитків через руйнування заводів в Донецькій області, зокрема, «Азовсталі». Він також був вимушений фактично «ліквідувати» свою медіагрупу SCM, до якої, зокрема, входили телеканали «Україна», «Україна24», «Донбас», «Футбол 1/2/3», «НЛО», «Індиго».

Що стосується інших олігархів, то вони втратили банки, блоки платних депутатів та ЗМІ, які протягом 30 років дозволяли їм відвертати грошові потоки та руйнувати політичну репутацію України.

В Україні зникли олігархи, але вони можуть з’явитися знову

В агентстві Bloomberg наголошують, що післявоєнна відбудова України залежатиме, зокрема, від прогресу у ліквідації корупції. Йдеться про клас українських олігархів, які перешкоджали розвитку України протягом її незалежності.

«Потоки грошей, що йдуть на реконструкцію, повинні добре контролюватися (донорами), хоча певною мірою це видавання бажаного за дійсне. Подивіться, що сталося з грошима в Іраку та Афганістані», — сказав керуючий директор фінансових установ Європейського банку реконструкції та розвитку Френсіс Малідж.

Водночас боротьба з олігархатом призвела до зосередження фінансових потоків в руках влади. Частка державного управління та сектору безпеки в економіці вже зросла після 2014 року до 6,5% у 2018-2021 роках з 4,4% у 2010-2013 роках. Більше великих компаній було взято під контроль уряду, включно з найбільшою нафтовою компанією «Укрнафта» та нафтопереробним заводом «Укртатнафта», обидві з яких контролював Коломойський.

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