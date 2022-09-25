В Україні вивели новий сорт конопель, які можна використовувати у військовій сфері

Науковці НААН презентували новий сорт конопель, придатний до використання у військовій сфері. Зокрема, з рослини можна виготовляти порох, бронежилети, парашути тощо. Про це йдеться на офіційному сайті Національної академії аграрних наук України, передає NNS.

Під час традиційного фестивалю промислових конопель “Hemp Fest”, який нещодавно відбувся на Сумщині, фахівці Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України презентували новий сорт посівних конопель “Софія”. Цей сорт універсальний щодо використання як волокон, так і насіння.

А це подвійні можливості для розвитку різних галузей виробництва, зокрема і оборонної, що особливо важливо в нинішніх умовах, – підкреслюють у НААН.

Участь у фестивалі, який цього року проходив у форматі науково-практичного семінару, взяли 80 провідних науковців, аграріїв, бізнесменів та професіоналів галузі коноплярства із десяти областей України. Учасникам показали насіннєві посіви та провели майстер-клас по збиранню комбайном насіннєвої частини конопель.

Під час семінару акцентували увагу на розвитку коноплярства в умовах війни та відбудови України, особливо використання коноплепродукції для військових. Окрім того, експерти підняли питання законодавчого регулювання у сфері промислових конопель, питання переробки конопель посівних у залежності від напрямку використання та економічну ефективність вирощування посівних конопель в Україні.

Адже технічні коноплі – це основа для виробництва пороху, який не має аналогів у світі, високоякісна сировина для канатів і парашутів. Конопляні волокна ні в чому не поступаються синтетичному кевлару, з якого виготовляють бронежилети. Плити з конопель витримують постріли з бронебійних патронів, при цьому, вони легші за кевларові.

А ще коноплі – це тканина для пошиття натурального, дихаючого і практично “вічноживучого” військового одягу, спідньої білизни, яка відмінно себе зарекомендувала у екстремальних умовах, коли відсутні будь-які засоби гігієни. Окрім того, коноплі – це прекрасний еко-матеріал для будівництва і утеплення будівель.

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