В Україні перевірятимуть фактичне місце проживання ВПО. Відповідне рішення затвердив Кабмін. Перевірку фактичного місця проживання ВПО здійснюватимуть територіальні органи, передає NNS.

Як повідомляє ГУ Національної соціальної сервісної служби, 14 жовтня Уряд ухвалив постанову №1168 «Про внесення змін до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам».

Це рішення передбачає перевірку територіальним органам Нацсоцслужби місця фактичного проживання ВПО.

Як пояснюють у Нацсоцслужбі, якщо під час перевірки ВПО не виявилося вдома, то людина протягом 10 днів має з’явитися до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем перебування на обліку і пройти там ідентифікацію.

Якщо протягом 10 днів переселенець не підтверджує своє місце проживання, то такій внутрішньо переміщеній особі будуть припинені соціальні виплати на проживання з наступного місця.

Вказана норма не є новою та раніше вона містилася в Постанові КМУ №505 від 01 жовтня 2014 року «Про надання щомісячної адресної допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» та дуже часто застосовувалася на практиці органами соцзахисту.

Тож, у Нацсоцслужбі рекомендують: якщо ви ВПО та наразі змінили адресу свого початкового переміщення на іншу, найближчим часом звернутися до органів соцзахисту чи ЦНАПів. Там отримати довідку ВПО із зазначенням актуальної адреси теперішнього проживання.

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