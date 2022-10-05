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Українців закликали вимикати світло

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Українців закликали вимикати світло

Українців закликали вимикати світло і за можливості економно споживати електроенергію взагалі. Це пов’язано із ситуацією в енергетичній сфері країни. Відповідний заклик озвучив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Уряду у вівторок 4 жовтня, передає NNS.

Разом із Президентом України Володимиром Зеленським ми неодноразово говорили, що цей опалювальний сезон буде найскладнішим в історії України. Завдяки роботі атомних електростанцій Україна має достатній ресурс для забезпечення країни електроенергією, – сказав Шмигаль.

Він запевнив, що влада продовжує разом з партнерами роботу щодо демілітаризації Запорізької атомної електростанції. Водночас без ЗАЕС енергосистема України в зимовий період працюватиме з максимальним навантаженням. Але кожен мешканець може зробити свій внесок в енергетичну стійкість держави.

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Наприклад, максимально змістити побутове та промислове споживання електроенергії на нічні години. Дуже важливо також, за можливості, вчасно сплачувати за отримані комунальні послуги.

Економія енергоресурсів цієї зими — так само внесок кожного українця в перемогу над ворогом. Такі прості речі дають величезний сумарний ефект і допомагають країні з найменшими втратами пройти складний зимовий період, – сказав Денис Шмигаль.

Нагадаємо, тарифи на електроенергію сьогодні в Україні зафіксовані на такому рівні залежно від рівня споживання: До 250 кВт-год на місяць – 1,44 грн/кВт-год; Понад 250 кВт-год – 1,68 грн/кВт-година.Тарифи обіцяли не підвищувати під час дії військового стану.

Клієнти, які мають двозонні або тризонні лічильники, можуть отримати суттєву економію, використовуючи електроенергію для опалення приміщень чи у побутових цілях переважно в нічний час доби.

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