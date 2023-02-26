Чому українців не попередили про загрозу вторгнення – пояснив Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв’ю “Радіо Свобода” пояснив, чому українців не попередили про загрозу вторгнення Росії, передає НСН.

За словами Данілова, вище керівництво країни попередньо мало декілька дат, але достеменно спрогнозувати, як і куди піде ворог – ніхто не міг.

“Було декілька сценаріїв щодо початку війни. Дат було багато. Було на 22-ге, ми вже мали карту псковських десантників. Крайня, коли ми зрозуміли, що це було на 22-ге, це коли ми вже мали після вторгнення картину, карту псковських десантників, однієї з частин псковських десантників, яка безпосередньо мала заходити по тому маршруту, який був на цій мапі”, – сказав Данілов

За його словами, було багато попереджень щодо ймовірних дат вторгнення від західних партнерів. Зокрема, це нібито мало відбутися у листопаді, потім – в грудні, потім називали 15 січня. Цих дат було багато.

Данілов нагадав, що й справді прямого попередження про плани росії розпочати повномасштабне попередження з дня на день не було, але 23 лютого Україна запровадила надзвичайний стан.

Також Данілов наголосив, що 24 лютого 2022 – не початок війни, вона почалася тоді, коли російський диктатор Володимир Путін вдерся на український Кримський півострів.

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