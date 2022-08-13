Українські військові показали своїх чотирилапих красунчиків у новому екіпіруванні

Разом з нашими воїнами рідну землю на фронті боронять їх чотирилапі помічники. Українські військові показали фото своїх вірних друзів у новому екіпіруванні, передає NNS.
Тепер ще більше красунчики, – йдеться у повідомленні на сторінці Генштабу ЗСУ у Фейсбуці.
Захисне екіпірування для чотирилапих воїнів з різних підрозділів Сил оборони України надійшло від благодійників та волонтерів.
Велика вдячність! Разом переможемо!
– кажуть українські воїни.
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