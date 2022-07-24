Українські військові одним ударом знищили 15 росіян, які дивилися в танку «кіношку»

Українські військові одним ударом знищили 15 росіян. У цьому їм допоміг дрон, передає NNS, посилаючись на СБУ. З’ясувалися цікаві подробиці цієї операції.

Військові контррозвідники СБУ знищили ударним дроном 15 окупантів, які в цей момент у танку дивилися кіно

СБУ також перехопила розповідь окупанта-очевидця своєї матері, з якої і стали відомі деталі події.

Мамо, сьогодні у нас таке шапіто було! О другій годині ночі 15 ‘двохсотих’. Бо вони на танку дивились усі кіно. Коротше, у башту скинули, бл*, дроном! Дроном, мамо, дроном, це п*здец! Просто підлетіли, скинули боєприпас і його розірвало, – ділиться враженнями рашист.

Також він розповідає, що воювати в Україні дуже важко.

Відео знищення танка і аудіо – нижче