Українська армія втратила позиції в рейтингу найсильніших армій світу. Про це свідчать дані порталу Global Firepower .

Інформують «Новини України – НСН».

Українська армія втратила позиції в рейтингу найсильніших армій світу: яке місце у 2024 році

Станом на сьогодні українські Збройні сили посідають 18 місце у рейтингу найсильніших армій світу. Таким чином наше військо втратило три позиції у порівнянні з 2023 роком, коли наша армія була 15-ю.

Автори при формуванні рейтингу враховували 60 параметрів: кількість особового складу та резервний потенціал, озброєння, техніку, видатки на армію і навіть кліматичні умови.

Однією із найсильніших сторін українського війська фахівці вважають велику кількість особового складу та потужний мобілізаційний резерв. Також на рейтинг вплинули забезпечення ЗСУ західною технікою, авіацією та системами протиповітряної оборони.

Головним недоліком ЗСУ називають відсутність флоту, тривалу війну і відсутність власних запасів нафти у державі.

Зайнявши 18 місце, Україна лишила позаду армії Польщі, Канади, Чехії, Румунії, Словаччини.

Найсильніші армії світу: хто у двадцятці

Ті держави, які очолюють рейтинг, мають великі фінансові видатки на збройні сили, наявність ядерної зброї, велику кількість особового складу та військової техніки, потужний флот та багаті запаси природних ресурсів.

Двадцятка найсильніших армій світу має такий вигляд:

США Росія Китай Індія Південна Корея Велика Британія Японія Туреччина Пакистан Італія Франція Бразилія Індонезія Іран Єгипет Австралія Ізраїль Україна Німеччина Іспанія.

Ще новини України: Зламав плани ворога: український кулеметник на Курщині добу утримував позиції сам