Українці масово повертаються з-за кордону: яка ситуація на пунктах пропуску

Українці масово повертаються з Європи додому. Про це повідомляє Державна міграційна служба, передає NNS.

За добу 14 травня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 84 тисячі осіб та понад 20 тисяч транспортних засобів.

Протягом останніх днів зберігається тенденція щодо збільшення кількості громадян, що повертаються до України. За попередню добу прибули майже 46 тисяч осіб, з них понад 42 тисячі – українці, – зазначають у Державній міграційній службі.

З України минулої доби вибули більше 37 тисяч осіб. Понад 22 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

Оформлено 259 вантажівок з гуманітарною допомогою.

У Державній міграційній службі нагадують, що відстежувати завантаженість пунктів пропуску для перетину кордону до ЄС і Молдови (у Чернівецькій області) можна на фейсбук-сторінці Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон. Дані оновлюються кожні три години.

Також увагу громадян звертають на те, що пропуск осіб через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами Державної прикордонної служби України за дійсними паспортними чи іншими, передбаченими законодавством та міжнародними договорами, документами.

Увага! Пропуск повнолітніх громадян України здійснюється по закордонним паспортам відповідно до Постанови Кабміну від 27 січня 1995 р. N 57

Зважаючи на ситуацію, що складається на території України під час воєнного стану, коли громадяни України не можуть швидко і вчасно оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон (закордонний паспорт), можливість перетинання кордону громадянами України за внутрішніми паспортами продовжено