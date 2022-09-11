Україна самоочищається: прихильники «руського миру» масово тікають з Харківщини і Луганщини

Прихильники «руського миру» масово тікають з Харківщини і Луганщини з початком контрнаступу ЗСУ на сході. На кордонах з РФ – величезні затори з сотень машин. Про це повідомляють, як українські, так і російські ЗМІ.

Пропагандисти рф намагаються висвітлити дану ситуацію як «втечу нещасних наляканих людей від укронацистів». Хоча у своїх же репортажах вони зазначають: тікають мешканці, які співпрацювали з рф або підтримують росію. І це справді так – колаборанти масово залишають Україну.

Український журналіст Максим Ялі у своєму Телеграм-каналі оприлюднив відео одного із заторів біля кордону з росією на сході України. Він дякує російській пропаганді за самоочищення України, передає NNS.

Надаємо допис Максима Ялі мовою оригіналу:

Рашистскую пропаганду и пропагандонов есть за что поблагодарить.

Благодаря их байкам о немыслимых “зверствах”, которые ожидают колоборантов и предателей от “хфашизов” и “нацистов” после деоккупации, к границе с россией устремились колонны предателей.

Это те, кто в 2014-м предпочли не собрать чемоданы и уехать в рашку, а выходили на митинги с визгами “путин, введи войска!”.

Кто сдавал позиции ВСУ оккупантам зимой-весной 2022-го.

Кто сдавал фсб-кам граждан с проукраинской позицией, вынужденных остаться на оккупированной территории или не сумевших вовремя эвакуироваться.

Это те, кто голосовали 8 лет на выборах за партии мертветчука, шария, осколки “рыгов” и прочую колоборационистскую шелупонь.

Это те, кто все 8 лет держал в тумбочке “триколор” и с хлебом-солью встречал оккупантов и первыми бежали получать рашистские паспорта.

Так происходит самоочищение Украины.

ВОН ИЗ УКРАИНЫ!

ВАМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО!

Слід зазначити, що за словами уродженців Харківщини, серед тих, хто намагається зараз виїхати до росії – не тільки прихильники “руського міру”. Є у чергах і люди, які бояться залишатися в зоні бойових дій, а на територію, підконтрольеу Україні, їх не пропускають окупанти.

Зазначимо також, що росіяни і колаборанти тікають не лишез Харківщини, а й з Луганщини. Про це повідомляє начальник ОВА Сергій Гайдай.

Росіяни та колаборанти тікають з Луганщини, їдуть в бік росії. Пакують валізи, зокрема рашисти Луганська, Алчевська та інших міст, які були окупованими ще у 2014му. Черги на виїзд – кілометрові, – доповідає голова ЛугОВА.

Також він розповів про просуввння ЗСУ на Луганщині.