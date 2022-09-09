У Польщі очікують чергового напливу українських біженців взимку – з чим це пов’язано

Експерти у Польщі очікують чергового напливу українських біженців взимку, передає NNS. Що змусить українців масово залишати домівки і країну?

Чергова хвиля міграції буде пов’язана із ситуацією з опаленням в Україні. Адже у багатьох містах, розташованих у зоні бойових дій, зруйновані тепломережі, відсутня електрика. І росіяни продовжують руйнувати інфраструктуру, причому роблять це не тільки там, де тривають бойові дії, а й атакуючи ракетами відносно спокійні території.

Очікується, що взимку через проблему з опаленням до Польщі прибудуть ще близько півмільйона українських біженців. Експерти кажуть, що країні буде непросто прийняти їх, адже українців у Польській Республіці вже і зараз дуже багато.

Більшість українців, що залишають домівки, стають ВПО

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну свої будинки, за даними Міжнародної організації з міграції, залишили понад 14 млн українців. Більшість переїхала у безпечніші регіони країни. Лише за серпень та перші дні вересня переселенцями стали понад 63 тис. людей, інформує FREEДОМ.

З Донецької області мешканців вивозять під обстрілом російської армії. У регіоні продовжується обов’язкова евакуація. Усі, хто ще залишається тут, а це близько 350 тис. осіб, мають виїхати до того, як настануть холоди.

“Три чверті населення фактично евакуйовано з Донбасу. Категорії людей, які залишилися, найменше налаштовані на евакуацію, найменше хотіли залишати свої будинки, але евакуація продовжується”, — коментує голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Виїжджають українці й з інших регіонів. Рідні міста та села залишають жителі Харківської, Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської областей, щоб не зазнати поранень та не загинути від обстрілів. Тим, хто не може евакуюватися сам, допомагають волонтери та місцева влада.

Кожен переселенець отримує щомісячні виплати від держави, фінансову підтримку від міжнародних організацій, гуманітарну допомогу та сприяння у пошуках житла. На компенсацію сподіватися можуть і ті, хто дав притулок евакуйованим.

“З 1 жовтня власники житла, які розмістили у себе внутрішньо переміщених осіб, отримуватимуть 900 грн замість 450 грн за особу на місяць”, — повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Для всіх українців на тимчасово окупованих територіях та для тих, хто змушений був евакуюватись із небезпечних регіонів, працюють “гарячі лінії”. Дзвінки приймаються цілодобово за телефонами: