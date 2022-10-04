Ціни на цибулю в Україні почали знижуватися. До цього вони стрімко зростали. Що стало причиною зміни вартості і чого очікувати надалі, NNS розповість, посилаючись на zn.ua.

Ціни на цибулю цього року в середньому зросли у 4,3 рази порівняно з вереснем 2021 року. Але зараз відпускні ціни на цей овоч поступово почали знижуватись.

Аналітики проєкту EastFruit вважають, що причина в помітному ослабленні попиту на цю продукцію, тоді як загальна пропозиція цибулі на ринку продовжує збільшуватися.

На сьогоднішній день фермери пропонують до продажу цибулю по 22-26 грн/кг, що в середньому на 11% дешевше, ніж тижнем раніше.

Зниження цін у даному сегменті оператори ринку пояснюють одразу кількома факторами. Насамперед цьому сприяє невисокий попит на цю продукцію: оптові компанії та роздрібні мережі закуповують цибулю, як правило, тільки для поточних продажів.

При цьому українські господарства сьогодні пропонують до продажу в основному некондиційну продукцію, непридатну для тривалого зберігання, при реалізації якої вони готові поступатися в ціні.

У той же час цибулю високої якості фермери заклали до сховищ і планують утримуватися від її реалізації мінімум до початку листопада.

При цьому, вартість цибулі в Україні на сьогоднішній день, як і раніше, значно вища, ніж в аналогічний період минулого року.

Більшість експертів поточне здешевлення цибулі вважають тимчасовим явищем. За їх словами, якісної цибулі в поточному сезоні буде не так вже й багато, і зростання цін у цьому сегменті відновиться з настанням холодів, коли більшість фермерів почне продавати цибулю зі сховищ.

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