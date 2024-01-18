Роковини авіатрощі у Броварах: в Україні вшанували пам’ять загиблих, сьогодні презентують фільм

18 січня – роковини авіатрощі у Броварах, коли загинуло усе керівництво Міністерства внутрішніх справ України, а також працівники відомства, члени екіпажу та чотири цивільні людини, серед яких дитина.

В Україні сьогодні вшанували пам’ять загиблих у тій жахливій авіатрощі, передає НСН з посиланням на МНС.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко разом із Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, главами центральних органів виконавчої влади системи МВС, родичами та знайомими загиблих вшанували пам’ять усіх жертв авіатрощі.

На Байковому кладовищі, де поховане керівництво та працівники МВС відбулася церемонія покладання квітів. Згодом у Софійському соборі предстоятель Православної церкви України Митрополит Епіфаній провів пам’ятну панахиду за загиблими.

«Рік, як страшна авіатроща забрала життя 14 людей, 7 з яких були керівниками та працівниками Міністерства внутрішніх справ. Це непоправна втрата для близьких. Колосальна втрата для держави», — висловив співчуття Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко

Загиблі керівники МНС:

Денис Монастирський.

Євгеній Єнін.

Юрій Лубкович.

Микола Анацький.

Андрій Маринченко.

Михайло Павлушко.

Тетяна Шутяк.

Екіпаж вертольота:

Олександр Василенко,

Костянтин Коваленко,

Іван Касьянов.

Авіакатастрофа також забрала життя 4 жительок Броварів:

Олена та Мілана Пономаренко,

Марина Грановська,

Тетяна Бойченко.

Роковини авіатрощі у Броварах: сьогодні презентують фільм про Монастирського

Додамо, що вже вийшла документальна стрічка про загиблого міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського «Незавершений політ». Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Кінокартина присвячена феномену Денису Монастирського – його ціннісних орієнтирів і пріоритетів, реформаторських ідей, які він спромігся запустити до війни, а також жорстких, нерідко контроверсійних рішень, які той ініціював з початком повномасштабного вторгнення рф задля оборони нашої держави.

Серед спікерів: Валерій Залужний, Кирило Буданов, Руслан Стефанчук, Денис Шмигаль, Жанна Монастирська, Олексій Резніков, Михайло Федоров, Ігор Клименко, Антон Геращенко, Віктор Андрусів.

Загалом було записано близько 40 інтерв’ю з колегами, друзями та рідними Дениса Монастирського.

Прем’єра на телебаченні відбудеться у телемарафоні «Єдині новини» 18 січня о 22:00. Переглянути фільм на ютуб можна за посиланням.