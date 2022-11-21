Де і як отримати теплий одяг переселенцям: список адрес у регіонах

Родинам ВПО не завжди вдається успішно облаштуватися на новому місці, знайти гарну роботу і дешеве житло. У багатьох випадках люди, тікаючи від війни, залишають свої домівки або те, що від них залишилося, практично без речей. А за вікном майже зима. Держава і волонтери продовжують допомагати таким людям. Де і як отримати теплий одяг переселенцям, розповідає профільне видання На пенсії, передає NNS.

Безкоштовно отримати зимовий одяг і взуття можна в гуманітарних центрах, які зараз працюють у багатьох містах.

Теплий одяг переселенцям – список адрес в регіонах

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

– Адреса: м. Луцьк, Палац учнівської молоді, вулиця Шопена, 18.

Час роботи: понеділок, середа, четвер – з 9.00 до 18.00.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

– Будинок профспілок. Адреса: м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 93.

Час роботи: четвер-субота – з 9.00 до 13.00 (жива черга).

– Штаб «КУСТ». Адреса: м. Дніпро, вулиця Сечеславська Набережна, 33

Час роботи: вівторок-п’ятниця – з 10.00 до 16.00, субота – з 10.00 до 14.00.

Телефон: (050) 322-34-00.

Адреса: м. Кам’янське, проспект Шевченка, 46

Час роботи: понеділок, середа, четвер – з 10:00 до 16:00.

– Громадська організація «Вікінг». Адреса: м. Кривий Ріг, вулиця Степана Теліги, 9 (колишня вул. Революційна, 9).

Телефон: (97) 117-03-31.

Час роботи: у будні – з 10.00 до 17.00, субота – з 12 до 16.00.

Адреса: м. Кривий Ріг, Покровський райвиконком, вулиця Шурупова, 2

Телефон: (97) 117-03-31.

Час роботи: понеділок-п’ятниця – з 8.30 до 11.30 і з 13.00 до 15.30.

– Палац культури «Терновський». Адреса: м. Кривий Ріг, вулиця Сергія Колачевського, 84.

Час роботи: щодня з 10:00 до 17:00.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

– Гуманітарний центр “Теплі долоні України”. Адреса: м. Запоріжжя, вулиця Українська, 52.

Час роботи: понеділок-четвер – з 10.00 до 14.00.

– Гуманітарний хаб «Я – Маріуполь». Адреса: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 150-а.

Телефони: (050) 345-15-55, (067) 345-15-55.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

– Гуманітарний штаб. Адреса: м. Львів, вулиця Чупринки, 71.

Час роботи: понеділок-четвер – з 10.00 до 17.00.

– Гуманітарний штаб допомоги Львівського Палацу мистецтв. Адреса: м. Львів, вулиця Коперника, 17.

Телефони: (067) 06-06, (068) 327-70-72.

– Благодійний фонд «Анні-Марії». Адреса: м. Львів, вулиця Сластіона, 2.

Телефони: (098) 915-91-40, (093) 497-65-93.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

– Міський гуманітарний центр. Адреса: вулиця Ришельєвська, 18 (вхід з вулиці Жуковського), школа №117.

Телефон: (068) 254-66-69.

Час роботи: у будні дні – з 9.00 до 17.00, субота – з 9.00 до 15.00

– Адреса: вулиця Люстдорфська дорога, 33, школа №27.

Телефон: (048) 765-07-87.

Час роботи: у будні – з 10.00 до 15.00.

– Благодійний фонд «Добрий Самарянин». Адреса: сквер Георгія Гамова, 3-а.

Телефон: (048) 796-27-49.

Час роботи: у будні – з 11.00 до 13.00.

– Адреса: вулиця Махачкалинська, 4, школа №22.

Телефон: (048) 763-03-18.

Час роботи: у будні – з 9.00 до 17.00.

– Громадський рух «Віра, Надія, Любов». Адреса: Олександрівський проспект, 6.

Телефони: (048) 771-22-64, (048) 771-22-65.

Час роботи: з 11:00 (дні видачі допомоги уточнюйте).

– Громадська організація «Співдружність». Адреса: вулиця Кінна, 13.

Телефон: ( 050) 811-77-70.

Час роботи: у вівторок і четвер – з 12.00 до 17.00.

– Волонтерський штаб «Ми разом». Адреса: вулиця Ольгіївська, 11.

Телефон: (093) 428-28-33.

Час роботи: щодня – з 12.00 до 17.00.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

– Пункт видачі речей «Тепла кофта». Адреса: вулиця Небесної сотні, 17 (приміщення Полтавської обласної наукової бібліотеки імені Котляревського).

Час роботи: понеділок-п’ятниця – з 9.00 до 16.00.

– Гуманітарний центр «Шафа добра». Адреса: вулиця Балакіна, 20 (територія фабрики «Полтавчанка»)

Час роботи: понеділок, середа і п’ятниця – з 10.00 до 14.00.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

– Будинок культури «Текстильник». Адреса: м. Рівне, вулиця Гагаріна, 6.

– Будинок культури «Хімік». Адреса: м. Рівне, вулиця Князя Острозького, 1.

– Церква «Дім Божий». Адреса: м. Рівне, вулиця Чорновола, 74.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

– Адреса: м. Тернопіль, вулиця 15-го Квітня, 3.

Телефон: (097) 633-43-25.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

– Адреса: м. Хмельницький, вулиця Соборна, 60.Час роботи: понеділок, середа, п’ятниця – з 10.00 до 15.00.

ЧЕРКАСИ

– Адреса: м. Черкаси, вулиця Івана Франка, 84.

Телефон: (096) 936-18-07.

Час роботи: понеділок-п’ятниця – з 9.00 до 17.00.

– Адреса: м. Канів, вулиця Героїв Небесної сотні, 66.

Час роботи: у понеділок – з 9.00 до 13.00.

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

– Загальноосвітня школа №38. Адреса: м. Чернівці, вулиця Я. Наліпки, 3 (Садгора).

Телефон: (050) 690-68-10.

Адреса: м.Чернівці, хаб на Івана Франка, 29. Видають теплий дитячий одяг, підгузки, іграшки, дитяче харчування

Час роботи: з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 17:00

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Щоб отримати допомогу, при собі потрібно мати паспорт і довідку, яка підтверджує, що ви – внутрішньо переміщена особа (ВПО).

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