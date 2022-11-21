Де і як отримати теплий одяг переселенцям: список адрес у регіонах

Родинам ВПО не завжди вдається успішно облаштуватися на новому місці, знайти гарну роботу і дешеве житло. У багатьох випадках люди, тікаючи від війни, залишають свої домівки або те, що від них залишилося, практично без речей. А за вікном майже зима. Держава і волонтери продовжують допомагати таким людям. Де і як отримати теплий одяг переселенцям, розповідає профільне видання На пенсії, передає NNS.
Безкоштовно отримати зимовий одяг і взуття можна в гуманітарних центрах, які зараз працюють у багатьох містах.
Теплий одяг переселенцям – список адрес в регіонах
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
- – Адреса: м. Луцьк, Палац учнівської молоді, вулиця Шопена, 18.
Час роботи: понеділок, середа, четвер – з 9.00 до 18.00.
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
- – Будинок профспілок. Адреса: м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 93.
Час роботи: четвер-субота – з 9.00 до 13.00 (жива черга).
- – Штаб «КУСТ». Адреса: м. Дніпро, вулиця Сечеславська Набережна, 33
Час роботи: вівторок-п’ятниця – з 10.00 до 16.00, субота – з 10.00 до 14.00.
Телефон: (050) 322-34-00.
- Адреса: м. Кам’янське, проспект Шевченка, 46
Час роботи: понеділок, середа, четвер – з 10:00 до 16:00.
- – Громадська організація «Вікінг». Адреса: м. Кривий Ріг, вулиця Степана Теліги, 9 (колишня вул. Революційна, 9).
Телефон: (97) 117-03-31.
Час роботи: у будні – з 10.00 до 17.00, субота – з 12 до 16.00.
- Адреса: м. Кривий Ріг, Покровський райвиконком, вулиця Шурупова, 2
Телефон: (97) 117-03-31.
Час роботи: понеділок-п’ятниця – з 8.30 до 11.30 і з 13.00 до 15.30.
- – Палац культури «Терновський». Адреса: м. Кривий Ріг, вулиця Сергія Колачевського, 84.
Час роботи: щодня з 10:00 до 17:00.
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
- – Гуманітарний центр “Теплі долоні України”. Адреса: м. Запоріжжя, вулиця Українська, 52.
Час роботи: понеділок-четвер – з 10.00 до 14.00.
- – Гуманітарний хаб «Я – Маріуполь». Адреса: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 150-а.
Телефони: (050) 345-15-55, (067) 345-15-55.
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
- – Гуманітарний штаб. Адреса: м. Львів, вулиця Чупринки, 71.
Час роботи: понеділок-четвер – з 10.00 до 17.00.
- – Гуманітарний штаб допомоги Львівського Палацу мистецтв. Адреса: м. Львів, вулиця Коперника, 17.
Телефони: (067) 06-06, (068) 327-70-72.
- – Благодійний фонд «Анні-Марії». Адреса: м. Львів, вулиця Сластіона, 2.
Телефони: (098) 915-91-40, (093) 497-65-93.
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
- – Міський гуманітарний центр. Адреса: вулиця Ришельєвська, 18 (вхід з вулиці Жуковського), школа №117.
Телефон: (068) 254-66-69.
Час роботи: у будні дні – з 9.00 до 17.00, субота – з 9.00 до 15.00
- – Адреса: вулиця Люстдорфська дорога, 33, школа №27.
Телефон: (048) 765-07-87.
Час роботи: у будні – з 10.00 до 15.00.
- – Благодійний фонд «Добрий Самарянин». Адреса: сквер Георгія Гамова, 3-а.
Телефон: (048) 796-27-49.
Час роботи: у будні – з 11.00 до 13.00.
- – Адреса: вулиця Махачкалинська, 4, школа №22.
Телефон: (048) 763-03-18.
Час роботи: у будні – з 9.00 до 17.00.
- – Громадський рух «Віра, Надія, Любов». Адреса: Олександрівський проспект, 6.
Телефони: (048) 771-22-64, (048) 771-22-65.
Час роботи: з 11:00 (дні видачі допомоги уточнюйте).
- – Громадська організація «Співдружність». Адреса: вулиця Кінна, 13.
Телефон: ( 050) 811-77-70.
Час роботи: у вівторок і четвер – з 12.00 до 17.00.
- – Волонтерський штаб «Ми разом». Адреса: вулиця Ольгіївська, 11.
Телефон: (093) 428-28-33.
Час роботи: щодня – з 12.00 до 17.00.
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
- – Пункт видачі речей «Тепла кофта». Адреса: вулиця Небесної сотні, 17 (приміщення Полтавської обласної наукової бібліотеки імені Котляревського).
Час роботи: понеділок-п’ятниця – з 9.00 до 16.00.
- – Гуманітарний центр «Шафа добра». Адреса: вулиця Балакіна, 20 (територія фабрики «Полтавчанка»)
Час роботи: понеділок, середа і п’ятниця – з 10.00 до 14.00.
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
- – Будинок культури «Текстильник». Адреса: м. Рівне, вулиця Гагаріна, 6.
- – Будинок культури «Хімік». Адреса: м. Рівне, вулиця Князя Острозького, 1.
- – Церква «Дім Божий». Адреса: м. Рівне, вулиця Чорновола, 74.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
- – Адреса: м. Тернопіль, вулиця 15-го Квітня, 3.
Телефон: (097) 633-43-25.
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
- – Адреса: м. Хмельницький, вулиця Соборна, 60.Час роботи: понеділок, середа, п’ятниця – з 10.00 до 15.00.
ЧЕРКАСИ
- – Адреса: м. Черкаси, вулиця Івана Франка, 84.
Телефон: (096) 936-18-07.
Час роботи: понеділок-п’ятниця – з 9.00 до 17.00.
- – Адреса: м. Канів, вулиця Героїв Небесної сотні, 66.
Час роботи: у понеділок – з 9.00 до 13.00.
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
- – Загальноосвітня школа №38. Адреса: м. Чернівці, вулиця Я. Наліпки, 3 (Садгора).
Телефон: (050) 690-68-10.
- Адреса: м.Чернівці, хаб на Івана Франка, 29. Видають теплий дитячий одяг, підгузки, іграшки, дитяче харчування
Час роботи: з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 17:00
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Щоб отримати допомогу, при собі потрібно мати паспорт і довідку, яка підтверджує, що ви – внутрішньо переміщена особа (ВПО).