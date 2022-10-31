«Тепер автомобіль буде передано» – Кирило Тимошенко відповів на звинувачення у привласненні позашляховика

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко відповів на звинувачення у привласненні позашляховика, переданого Україні благодійниками для гуманітарних цілей. Коментар він оприлюднив у своєму Телеграм-каналі, передає NNS.

Нагадаємо, Тимошенка помітили в одному з 50 автомобілів Chevrolet Tahoe, які американська компанія General Motors надала Україні для евакуації людей із зони бойових дій і для гуманітарних місій. У ЗМІ з цього приводу спалахнув гучний скандал.

За словами Кирила Тимошенка, за кілька місяців пвін проїхав 40 тисяч кілометрів на скандальному позашляховику. Автомобіль використовувався для робочих поїздок Україною, але тепер буде передано до прифронтових регіонів для гуманітарних цілей.

“Звернувся до ДУСу з приводу передачі цього автомобіля в один із прифронтових регіонів, де він використовуватиметься з гуманітарною метою. Проконтролюю, щоб авто передали найближчими днями”, – зазначив Тимошенко.

Заступник керівника ОП також додав, що робить все можливе для наближення перемоги. І цього тижня вдалося передати ще три пікапа для українських захисників.

Зазначимо, що раніше Тимошенко говорив, що машина неброньована, тому її на фронт передавати не можна, бо ніби-то військовим потрібні лише броньовані машини.