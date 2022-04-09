У Нацбанку України зробили важливу заяву про курс гривні до долара, повідомляє NNS, посилаючись на Громадське.

До кінця війни в Україні Нацбанк залишатиме офіційний курс гривні до долара на одному рівні — 29 гривень 25 копійок. Про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в національному телеефірі.

Він нагадав, що Нацбанк в перший день війни заморозив курс гривні до долара США на тому рівні, якому він був напередодні. І наразі цей курс планують фіксувати щонайменше до закінчення воєнного стану. Ніколайчук переконує, що у НБУ сьогодні для цього є усі можливості.

«А далі, після нашої перемоги, ми будемо поступово повертатися до звичного режиму плаваючого обмінного курсу. Будемо поступово знімати адмінобмеження, скорочувати свою участь на ринку. Але цей перехід відновлення стандартної роботи і відновлення валютної політики Нацбанку буде дуже поступовим, щоб уникнути різких потрясінь», — розповів Ніколайчук.

29 березня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що втрати України від повномасштабної війни росії перевищують один трильйон доларів. Ця сума включає уже завдані втрати інфраструктури та економіки, а також майбутні втрати протягом наступних років.

Міністерка економіки Юлія Свириденко повідомляла, що сума одноразових втрат України (без урахування втрат у перспективі) з початку війни становить 564,9 млрд доларів. Найбільше інфраструктурних втрат, втрат ВВП, підприємств та організацій.