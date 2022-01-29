«Слуги» шоковані: нардеп від правлячої партії попався на хабарі у півмільйона гривень

Нардеп від «Слуги народу» викритий у корупції – він попався на хабарі у розмірі понад півмільйона гривень. Про це повідомляє НАБУ, передає NNS. Соратники депутата шоковані цією подією.

У п’ятницю, 28 січня, співробітники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) викрили народного депутата Сергія Кузьміних на одержанні хабара.

Як повідомляється, нардеп сприяв у укладанні контрактів із лікарнею у Житомирській області.

Кузьміних піймали на гарячому під час отримання хабара у розмірі 558 тисяч гривень. Деталі обіцяють розкрити пізніше.

Подію вже прокоментував голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Він заявив, що ця новина стала для фракції шоком.

Звернення Арахамії опублікувала спікер ‘Слуги народу’ Юлія Палійчук у Telegram-каналі.

‘Дорогі друзі, ми, як і ви, дізналися зі ЗМІ інформацію про те, що народного депутата Сергія Кузьміних затримало НАБУ. Для нас ця новина стала шоком, бо Сергій Кузьміних – волонтер, брат легендарного комбата «кіборгів» Олега Кузьміних, який героїчно захищав нашу незалежність, гідно пройшов полон і після нього зміг повернутись на службу. Тому Сергій Кузьміних мав від команди величезний кредит довіри. Але якщо він скоїв злочин, то має нести відповідальність за законом. І в цьому випадку ми не прикриватимемо правопорушення патріотичними гаслами, як це роблять деякі політики, які мають на руках підозру у державній зраді. Закон один для всіх, незалежно від прізвищ та біографії. Колишні заслуги перед країною не повинні бути амністією ні для кого. Тому ми вітаємо зусилля антикорупційної інфраструктури щодо виявлення корупційних правопорушень. Нашою метою було зробити її дієвою та по-справжньому незалежною. Це було нашим завданням у перші тижні роботи монобільшості. І нинішній інцидент є зайвим підтвердженням того, що антикорупційні органи позбавлені політичного впливу і для них немає недоторканних.’, — заявив голова фракції.

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