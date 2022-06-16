Штурм під Слов’янськом, Бахмутом і в Сєвєродонецьку: війна в Україні 16 червня – ситуація на фронті і втрати противника

Повномасштабна війна в Україні 16 червня триває вже сто тринадцяту добу. Про ситуацію на фронті і втрати противника NNS повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.
- На Волинському та Поліському напрямках, в рамках перевірки бойової готовності, в одній з механізованих бригад республіки білорусь відпрацьовано розгортання пунктів прийому мобілізаційних ресурсів з практичним прийомом військовозобов’язаних.
- На Сіверському напрямку противник з метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони продовжує утримувати підрозділи збройних сил російської федерації зі складу Західного військового округу в прикордонних районах Брянської та Курської областей.
- Ворог здійснив артилерійські обстріли позицій наших військ у районах населених пунктів Леонівка та Бачівськ Чернігівської та Сумської областей відповідно.
- На Слобожанському напрямку противник перегруповує війська з метою нарощування наступальних спроможностей.
- На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. З метою сковування наших підрозділів та недопущення переходу у наступ ворог здійснював інтенсивні артилерійські обстріли, зокрема і з реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Базаліївка, Уди та Верхній Салтів.
- На Слов’янському напрямку агресор веде штурмові дії, здійснює пошук слабких місць в оборонних позиціях наших військ. Обстрілював з артилерії різного калібру цивільну інфраструктуру неподалік Пришиба, Долини, Карнаухівки та Вірнопілля.
- На Донецькому напрямку противник веде бойові дії уздовж лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджує на Бахмутському напрямку.
- На Лиманському напрямку ворог активних дій не вів, обстріляв наші підрозділи із ствольної артилерії в районі Пискунівки.
- На Сєверодонецькому напрямку російські окупанти продовжують вогневий вплив на підрозділи наших військ із усіх наявних вогневих засобів в районах населених пунктів Білогорівка, Лисичанськ, Сєверодонецьк.
Ворог не припиняє спроб встановлення повного контролю над містом Сєверодонецьк. Веде штурм, бої тривають.
- На Бахмутському напрямку ворог проводить штурмові дії з метою покращення тактичного положення. Зафіксовано артилерійські обстріли в районах населених пунктів Веселе, Соледар, Берестове та Вовчоярівка.
- На Лиманському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснює систематичний вогневий вплив з метою сковування дій підрозділів наших військ в районах населених пунктів Новобахмутівка, Водяне, Первомайське, Микільське, Антонівка, Гуляйполе, Новопіль та Оріхів.
На напрямку Єгорівка – Шевченко наші воїни виявили та знищили диверсійно-розвідувальну групу противника.
- На Південнобузькому та Таврійському напрямках противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні наступу наших військ. Завдає вогневого ураження підрозділам Сил оборони. Продовжує удосконалення інженерного обладнання позицій в районах населених пунктів Безводне та Іщенка.
В Чорноморській та Азовській морських операційних зонах основні зусилля ворог зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства. В акваторії Чорного моря противник утримує в готовності до застосування три носії високоточної зброї.
Втрати окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.06 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 32950 (+200) осіб ліквідовано
- танків ‒ 1449 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3545 (+17) од,
- артилерійських систем– 729 (+7) од,
- РСЗВ – 233 (+3) од,
- засоби ППО – 97 (+0) од,
- літаків – 213 (+0) од,
- гелікоптерів – 179 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 591 (+0),
- крилаті ракети – 129 (+0),
- кораблі /катери – 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2494 (+9) од,
- спеціальна техніка – 55 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.