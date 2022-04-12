СБУ затримала Віктора Медведчука – на фото він у формі ЗСУ

СБУ затримала Віктора Медведчука, повідомляє NNS, посилаючись на офіційну сторінку Служби безпеки України. На фото, оприлюдненому відомством, одіозний проросійськй політик у військовій формі і в кайданках.

Першим фото затриманого виклав у своєму Телеграм-каналі президент Зеленський.

Пізніше інформація з’явилася на сторінках СБУ.

Ти можеш бути проросійським політиком і роками працювати на державу-агресора. Ти можеш ховатися від правосуддя останнім часом. Можеш навіть одягнути українську військову форму для маскування… Але чи допоможе тобі це втекти від покарання? Аж ніяк! Кайдани чекають на тебе. І на таких же зрадників України, як ти! – йдеться в повідомленні СБУ.