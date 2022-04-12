СБУ затримала Віктора Медведчука – на фото він у формі ЗСУ

СБУ затримала Віктора Медведчука, повідомляє NNS, посилаючись на офіційну сторінку Служби безпеки України. На фото, оприлюдненому відомством, одіозний проросійськй політик у військовій формі і в кайданках.
Першим фото затриманого виклав у своєму Телеграм-каналі президент Зеленський.
Пізніше інформація з’явилася на сторінках СБУ.
Ти можеш бути проросійським політиком і роками працювати на державу-агресора. Ти можеш ховатися від правосуддя останнім часом. Можеш навіть одягнути українську військову форму для маскування… Але чи допоможе тобі це втекти від покарання? Аж ніяк! Кайдани чекають на тебе. І на таких же зрадників України, як ти! – йдеться в повідомленні СБУ.
Проросійські запроданці та агенти спецслужб рф, запам’ятайте – у ваших злочинів немає жодного строку давності. Та схованок, де б ми вас не знайшли! – звертаються у Службі безпеки України колаборантів та ворогів.
Дякую усім співробітникам СБУ, зокрема, слідчим і контррозвідникам української спецслужби, які, виконуючи доручення Президента України Володимира Зеленського, довели свій професіоналізм і провели цю блискавичну та небезпечну багаторівневу спецоперацію із затримання поки що народного депутата Медведчука. Жоден зрадник не уникне покарання і буде відповідати за Законом України. За всією строгістю, за всі злочини сьогодення, до яких призвели його особисті дії в тому числі, – зазначив Голова СБУ Іван Баканов.
Затримання Віктора Медведчука прокоментував радник ОПУ Михайло Подоляк. Він сказав:
Медведчуку сьогодні, щоб вижити, потрібно сховатися в українській в’язниці. З гарантованим багаторічним тюремним терміном. В РФ його обов’язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крав гроші і в результаті став одним з ініціаторів війни.