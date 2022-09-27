Які є підстави для звільнення з військової служби під час воєнного стану – перелік

Загальний порядок звільнення військовослужбовців з військової служби під час дії воєнного стану визначений вимогами статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Як передає NNS, про це в етері програми «Запитай у юриста» на телеканалі «Конкурент TV» розповів правозахисник Валентин Хаймик.

Так, основними підставами для звільнення з військової служби під час війни є:

за віком – у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі (для вищого офіцерського складу – 65 років, для решти військовослужбовців – 60 років);

за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку;

у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;

через такі сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу), зокрема це:

у зв’язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років;

у зв’язку з вихованням дитини, хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим органами охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність;

у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком;

у зв’язку з наявністю дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи;

у зв’язку з необхідністю здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною;

у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I групи;

у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком МСЕК або лікарської комісії потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

військовослужбовці-жінки – у зв’язку з вагітністю;

військовослужбовці-жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею 6-річного віку;

один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років;

військовослужбовці, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років.

Які бувають строки військової служби

Термін строкової військової служби становить:

Для солдатів і матросів, сержантів і старшин, які проходять строкову військову службу в ЗСУ та інших військових формуваннях – до 18 місяців.

Для осіб, які на час призову на строкову військову службу мають ступінь вищої освіти магістра – до 12 місяців.

Для громадян України, які були призвані на військову службу, встановлюються такі строки:

Для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом – до 18 місяців.

Для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період – до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію.

Для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період – на строки, визначені рішенням Верховного головнокомандувача Збройних сил України.

Строки служби за контрактом

Для громадян України, які приймаються на військову службу за контрактом та призначаються на посади, згідно зі статтею 23 закону України Про військовий обов’язок і військову службу встановлюються такі терміни:

Для осіб рядового складу – 3 роки.

Для осіб сержантського і старшинського складу – від 3 до 5 років.

Для курсантів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів – час навчання у вищому військовому навчальному закладі або військовому навчальному підрозділі вищого навчального закладу.

Для офіцерського складу:

Військовослужбовців, які закінчили вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу та оволоділи (фахами льотного складу авіації – 10 років; іншими спеціальностями – 5 років).

Громадян, яким первинне військове звання присвоєно після проходження повного курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу або в порядку атестування осіб до присвоєння первинних військових звань офіцерського складу запасу – від 2 до 5 років.

Для інших громадян – від 1 до 5 років.

Строк проходження військової служби може бути продовжено за новим контрактом:

Для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах рядового складу – на 3 роки.

Для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах сержантського і старшинського складу – на строк від 3 до 5 років.

Для осіб офіцерського складу – на строк від 5 до 10 років.

Подовження контракту відбувається винятково за згодою військовослужбовця.