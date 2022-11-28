По всій Україні екстрено відключають світло, бо на кількох електростанціях було відключено блоки. Стабілізаційні графіки не діють, точні терміни подачі струму невідомі, передає NNS.

Найскладніша ситуація – у Києві, Київській, Одеській, Львівській та Дніпропетровській областях. При цьому в компанії ДТЕК намагаються рівномірно відключати споживачів, скоротивши при цьому терміни відсутності струму.

“Станом на 10:00 28 листопада через стрімке зростання дефіциту потужності застосовуються аварійні відключення по всій території України. Причиною збільшення дефіциту потужності стали аварійні відключення блоків на кількох електростанціях. Водночас споживання продовжує зростати через погіршення погодних умов. В даний час дефіцит потужності складає 27%”, – повідомили в “Укренерго”.

У компанії запевняють: після усунення причин аварійних відключень блоки повернуться до роботи, що зменшить дефіцит в енергосистемі та зменшить обсяги обмежень споживачів. А контрольовані аварійні відключення дозволяють збалансувати енергосистему та запобігати аварійним ситуаціям у мережах.

“Нагадаємо, що загальний дефіцит в енергосистемі – – слідство вже 7 хвиль ракетних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі. Масштаби і складність пошкоджень дуже великі. Ремонти тривають цілодобово”, – вказали в компанії.

Як повідомляють на сайті Київських регіональних мереж, складені раніше графіки відключення не діють. Обсяги генерації після останнього обстрілу РФ відновили частково (дефіцит зберігається лише на рівні 20%). Однак при цьому з настанням холодів зросло споживання.

Енергетики по всій країні звертаються до українців із закликами відмовитися від енергоємних приладів та перейти на режим максимальної економії електроенергії. Це дозволить не збільшувати тривалість відсутності електроенергії.

“Укренерго” також нагадує, що не відключає конкретні будинки, вулиці чи міста, а надає обленерго лише ліміти споживання. Також у компанії зазначили, що навіть за найгірших сценаріїв вони мають план відновлення.