Російський генерал Михайло Зусько, який народився в Україні на Волині, звільнений та заарештований в рф за зраду.



Арешт в росії за зраду

Чутки про звільнення та арешт командувача 58-ї загальновійськової армії рф генерала-лейтенанта Михайла Зуська поширюються ще з кінця березня.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко, з посиланням на Еспресо передає NNS.

«Командувача 58-ї армії російських окупантів все ж таки заарештовано? Мені до рук потрапило цікаве аудіоперехоплення розмов одного з тих осетинів, хто, ймовірно, воює на боці окупантів. З нього випливає, що генерала Михайла Зуська, який командує найбільш боєздатною російською 58-ю армією, заарештовано. За невдачі при наступі в районі Миколаєва», написав він.

Також за словами журналіста, не в останню чергу, судячи з розмови, на рішення про арешт вплинуло і походження Зуська. Він є уродженцем Волині.

Цаплієнко також оприлюднив фрагмент розмови. За даними слідства, йдеться у розмові, Зуська здавав позиції своїх військ українській розвідці, після чого артилерія вдало накривала позиції окупантів. Увага присутня ненормативна лексика!

Михайло Зусько народився в 1972 році в селі Ветли Камінь-Каширського району на Волині. Закінчив Рязанське вище повітрянодесантне командне училище, учасник Першої чеченської війни. Брат Михайла – полковник Микола Зусько – воює в складі ЗСУ проти російських окупантів.

В російсько-українській війні генерал-лейтенант Михайло Зусько командував невдалим наступом на Миколаїв, Вознесенськ і Південноукраїнську АЕС, втративши багато військ і техніки.

Що говорять про Зуська у рідному селі

2021 року на Владикавказі російський генерал-майор урочисто під камери пішов на підвищення, а вже через пів року Зусько пішов керувати атаками на Херсон та Миколаїв. Відлуння цих боїв сколихнуло маленьке село Ветли у волинській глибинці. Саме тут народився тепер вже російський генерал-майор. Колись відомим земляком місцеві навіть пишались – мовляв, з бідної родини, а вибився в люди. Війна ж думки змінила. Про це повідомляє ТСН.

«Що йому сказать. Дурак він, шо він робить. Мужик нормальний раньше був, а зараз хто його знає. За Путіним чомусь він потім пішов, щось зробилося чи що. Путін і все, ні на кого навіть уваги не звертав»,каже його друг дитинства Віктор, теж з прізвищем Зусько, який шокований і не може збагнути, що ж так поміняло земляка.

Зрада земляка у Ветлах тема номер один для обговорення. Сільська староста пані Любов ситуацію сприймає, як особисту трагедію, бо у місцевій школі російського генерал-майора певний час ставили у приклад дітям.

«Пишались ним, бо не з кожного села є генерал. Але, на жаль, генерал-вбивця можна сказати. Нам прикро, соромно, боляче, дуже боляче – таку новину дізнатись», каже староста села Любов Павлік.

Майбутній російський генерал-майор звідси виїхав у 89-му. Вчився у військовому училищі Рязані, приїжджати до села перестав близько десяти років тому. Тепер, каже староста, між Зуськом і його земляками не просто роки, а прірва.

В родині Зусько 12 братів і сестер. Та у сім’ї тепер вважають, що їх лише 11. Рідні брати і сестри навіть говорити про нього відмовляються.

«Його брат зараз воює – захищає Київ. Він теж військовий, рідний брат, захищає Київ. Розумієте?», каже племінниця генерала Оксана.

Чи справді заарештували Михайла Зуська чи ні і якою буде його подальша доля у волинській родині не цікавляться.

«Чесно скажу, ми пишались, а тепер.. Тихо скажу – ненавиджу. І більше немає слів», кажуть рідні.

Російський генерал з Волині надав наказ обстрілювати Запорізьку область

Ще 26 травня Офісом генерального прокурора за наказ обстрілювати населені пункти на Запоріжжі російському військовому Михайлу Зуську було повідомлено про підозру: