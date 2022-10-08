Через російські обстріли повністю знеструмлена Запорізька АЕС

Через нічні російські обстріли повністю знеструмлена Запорізька АЕС. Запасів пального для роботи генераторів вистачить на 10 діб.

Про це NNS дізнався з повідомлення “Енергоатому“.

“Сьогодні вночі о 00:59 через черговий обстріл російськими військами була пошкоджена і відімкнулась остання лінія зв‘язку з енергосистемою 750кВ ЗАЕС – Дніпровська. В результаті відбулось повне знеструмлення Запорізької АЕС”, ідеться у повідомленні.

Зазначається, що в автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори. Але наявних запасів дизельного пального для їх роботи в такому режимі вистачить на 10 діб.

В “Енергоатомі” повідомили, що потрібен ремонт і відновлення роботи ліній зв’язку ЗАЕС з енергосистемою.

Плани щодо включення енергоблоків в умовах обстрілів і пошкодження всіх ліній є нереальними.