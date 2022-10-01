Зеленський змінив указ про звільнення строковиків у запас

Зеленський вніс зміни до указу про звільнення строковиків у запас.

Президент Володимир Зеленський 30 вересня вніс зміни до Указу «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2022 році».

Як передає NNS, відповідний документ опублікований на сайті глави держави.

Зокрема, зміни передбачають, що військовослужбовців, які вислужили встановлені терміни строкової військової служби, може бути звільнено в запас, «але не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації».

Крім того, скасовуються статті 2-6 указу № 687/2021, які визначають строки проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу в 2022 році.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.