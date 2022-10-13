Зеленський попередив про нові удари з боку росії. Також президент, розповів чи може путін застосувати ядерну зброю.

Як передає NNS, про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю німецькому виданню ZDF.

За його словами, росія може готувати нові удари по Україні, щоб зруйнувати газотранспортну інфраструктуру. Таким чином рф планує перекрити постачання газу до Європи.

Президент припустив, що росія причетна до витоків на газопроводах “Північний потік”. За його словами, кремль планує зовсім перекрити постачання газу до ЄС, зокрема до Німеччини.

Він вважає, що росія може вчинити теракти на своїй газотранспортній системі, щоб потім нібито “у відповідь” вдарити по інфраструктурі України.

“Вони здійснять удари по газотранспортній системі України. Щоб їх не звинуватили, вони зроблять теракт у себе на території. Тому що, якщо вони б’ють по нашій газотранспортній системі, то зрозуміло, що це вони (росіяни – ред.). Будуть великі штрафні санкції”, пояснив президент.

Зеленський підкреслив, що, пошкодивши газову інфраструктуру, росіяни будуть вимагати від Німеччини зняти санкції та запустити “Північний потік-2”.

Президент вважає, що Європа має заявити:

“Якщо росія завдаватиме ударів по енергосистемі європейського континенту, то санкції не знімуть і “Північний потік-2″ не запустять”.

За словами Володимира Зеленського, путін застосує ядерну зброю лише тоді, коли добре знатиме, що після цього не буде жодних наслідків.

Президент вважає, що ризик застосування росією ядерної зброї, як і раніше, залишається, але Європа не повинна дозволяти себе шантажувати.