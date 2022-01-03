Зеленського просять заборонити петарди та феєрверки в Україні – створено петицію

Останніми роками набули популярності різноманітні піротехнічні вироби, які громадяни застосовують під час свят. Часто це призводить до жахливих наслідків. Тому українці просять заборонити петарди та феєрверки в Україні.

На сайті президента з’явилася петиція “Про заборону використання петард і феєрверків. Закриття усіх магазинів піротехніки”, інформує 24 канал, передає NNS.

У документі пропонують штраф 15 тисяч гривень за невиконання цих вимог.

Небезпека феєрверків

Зазначається, що піротехнічні вироби підривають просто біля жилих помешкань, на дитячих майданчиках, безпосередньо на площах. Надзвичайно багато свідоцтв страшних наслідків цих розваг.

“Важкі травми отримують самі “підривники” – вибиті очі, покалічені руки тощо. Наші фронтовики часто отримують важкі стреси під час цих вибухів. Страждають люди похилого віку та маленькі діти. Під час кожного такого свята втікають від хазяїв та наражаються на смертельну небезпеку домашні собаки. Були випадки загибелі пташок – як від зупинки серця, так і від травмувань”, мовиться у тексті петиції.

Ба більше, “підривники” часто агресивно реагують на прохання не використовувати піротехніку.

“Ми розуміємо, що в такому випадку має працювати закон. Ми пропонуємо законодавчо заборонити ввіз, продаж та використання будь-яких піротехнічних засобів”, додали автори петиції.

Чи можна притягнути до відповідальності тих, хто запускає феєрверки

В Україні передбачено адміністративну відповідальність за порушення правил дотримання шуму – штраф для громадян – від 85 до 255 гривень, для посадових осіб та громадян – суб’єктів господарської діяльності – від 255 до 510 гривень. У тому випадку, якщо феєрверки використовуються у заборонений час (з 22 години по 8 ранку) або всупереч рішенню органу місцевого самоврядування або небезпечним шляхом можна викликати поліцію для фіксування порушення та складання протоколу.

Якщо ви бачите, що сусіди або жителі прилеглих будинків запускають салюти зі своїх балконів або покрівель, чим можуть спричинити шкоду собі чи людям поряд, або вам, чи вашому майну, то слід дзвонити у поліцію та повідомляти, що піротехнічні засоби не призначені для використання у приміщеннях або на відстані понад 100 метрів від житлових приміщень – використовуються не за інструкцією та загрожують безпеці людей. Це стосується і запуску салютів поряд з парковками.